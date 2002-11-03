Menu
Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 4

Malcolm in the Middle season 4 poster
Malcolm in the Middle 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 3 November 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Malcolm in the Middle" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» новый учебный год начинается нелегко. Малкольм переходит в среднюю школу, но в первый же день оказывается в неловком положении из-за Лоис. Теперь подросток вынашивает коварный план: он собирается пойти на преступление, чтобы мать отправила его в военную академию, как и его старшего брата. Однако Синтия не одобряет эту идею. Она угрожает Малкольму, что расскажет всем правду об их отношениях, а точнее, об их отсутствии. Тем временем Хэл сталкивается с бывшим парнем своей жены Мэттом, и эта встреча не обходится без последствий для всей семьи.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.2 IMDb
"Malcolm in the Middle" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Zoo
Season 4 Episode 1
3 November 2002
Humilithon
Season 4 Episode 2
10 November 2002
Family Reunion
Season 4 Episode 3
17 November 2002
Stupid Girl
Season 4 Episode 4
24 November 2002
Forwards Backwards
Season 4 Episode 5
1 December 2002
Forbidden Girlfriend
Season 4 Episode 6
15 December 2002
Malcolm Holds His Tongue
Season 4 Episode 7
5 January 2003
Boys at Ranch
Season 4 Episode 8
12 January 2003
Grandma Sues
Season 4 Episode 9
2 February 2003
If Boys Were Girls
Season 4 Episode 10
9 February 2003
Long Drive
Season 4 Episode 11
2 March 2003
Kicked Out
Season 4 Episode 12
9 March 2003
Stereo Store
Season 4 Episode 13
16 March 2003
Hal's Friend
Season 4 Episode 14
30 March 2003
Garage Sale
Season 4 Episode 15
6 April 2003
Academic Octathlon
Season 4 Episode 16
13 April 2003
Clip Show #2
Season 4 Episode 17
20 April 2003
Reese's Party
Season 4 Episode 18
27 April 2003
Future Malcolm
Season 4 Episode 19
4 May 2003
Baby (1)
Season 4 Episode 20
11 May 2003
Baby (2)
Season 4 Episode 21
18 May 2003
Day Care
Season 4 Episode 22
18 May 2003
