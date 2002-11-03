В 4-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» новый учебный год начинается нелегко. Малкольм переходит в среднюю школу, но в первый же день оказывается в неловком положении из-за Лоис. Теперь подросток вынашивает коварный план: он собирается пойти на преступление, чтобы мать отправила его в военную академию, как и его старшего брата. Однако Синтия не одобряет эту идею. Она угрожает Малкольму, что расскажет всем правду об их отношениях, а точнее, об их отсутствии. Тем временем Хэл сталкивается с бывшим парнем своей жены Мэттом, и эта встреча не обходится без последствий для всей семьи.