В 3-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Хэл попадает в неудобную ситуацию в супермаркете и чуть было не оказывается за решеткой. Чтобы утешить любимого мужа и отца семейства, Лоис устраивает для него каникулы в плавучем доме вместе с их друзьями – семьей Кербанов. Однако все, что могло пойти не по плану, идет именно так. Пока Малкольму приходится развлекать папу на рыбалке, его братья отправляются в лагерь знакомиться с девушками. Тем временем Дьюи попадает в переделку и переусердствует с загаром, а Фрэнсис встречает старого друга из военной академии, который плохо на него влияет.