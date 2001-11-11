Menu
Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 3

Malcolm in the Middle season 3 poster
Malcolm in the Middle 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 November 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Malcolm in the Middle" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Хэл попадает в неудобную ситуацию в супермаркете и чуть было не оказывается за решеткой. Чтобы утешить любимого мужа и отца семейства, Лоис устраивает для него каникулы в плавучем доме вместе с их друзьями – семьей Кербанов. Однако все, что могло пойти не по плану, идет именно так. Пока Малкольму приходится развлекать папу на рыбалке, его братья отправляются в лагерь знакомиться с девушками. Тем временем Дьюи попадает в переделку и переусердствует с загаром, а Фрэнсис встречает старого друга из военной академии, который плохо на него влияет.

"Malcolm in the Middle" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Houseboat (1)
Season 3 Episode 1
11 November 2001
Emancipation (2)
Season 3 Episode 2
14 November 2001
Book Club
Season 3 Episode 3
18 November 2001
Malcolm's Girlfriend
Season 3 Episode 4
28 November 2001
Charity
Season 3 Episode 5
2 December 2001
Health Scare
Season 3 Episode 6
9 December 2001
Christmas
Season 3 Episode 7
16 December 2001
Poker
Season 3 Episode 8
6 January 2002
Reese's Job
Season 3 Episode 9
20 January 2002
Lois' Makeover
Season 3 Episode 10
27 January 2002
Company Picnic (1)
Season 3 Episode 11
3 February 2002
Company Picnic (2)
Season 3 Episode 12
3 February 2002
Reese Drives
Season 3 Episode 13
10 February 2002
Cynthia's Back
Season 3 Episode 14
17 February 2002
Hal's Birthday
Season 3 Episode 15
3 March 2002
Hal Coaches
Season 3 Episode 16
10 March 2002
Dewey's Dog
Season 3 Episode 17
7 April 2002
Poker #2
Season 3 Episode 18
21 April 2002
Clip Show
Season 3 Episode 19
28 April 2002
Jury Duty
Season 3 Episode 20
1 May 2002
Cliques
Season 3 Episode 21
5 May 2002
Monkey
Season 3 Episode 22
12 May 2002
TV series release schedule
