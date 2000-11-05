Во 2-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» веселое семейство вновь оказывается в водовороте немыслимых событий. После того как Малколма и его братьев выгоняют из аквапарка за неподобающее поведение, их отец Хэл чуть было не попадает в страшную аварию. Все обходится без жертв, однако в этой ситуации на поверхность поднимаются все семейные проблемы. Хэл переживает экзистенциальный кризис и размышляет о быстротечности жизни, Лоис впадает в истерику, понимая, что она не может контролировать все в этом мире, а дети продолжают устраивать безумные выходки. И все это происходит на трассе в автомобильной пробке.