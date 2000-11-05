Menu
Russian
Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 2

Malcolm in the Middle season 2 poster
Malcolm in the Middle

Malcolm in the Middle 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 November 2000
Production year 2000
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Malcolm in the Middle" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» веселое семейство вновь оказывается в водовороте немыслимых событий. После того как Малколма и его братьев выгоняют из аквапарка за неподобающее поведение, их отец Хэл чуть было не попадает в страшную аварию. Все обходится без жертв, однако в этой ситуации на поверхность поднимаются все семейные проблемы. Хэл переживает экзистенциальный кризис и размышляет о быстротечности жизни, Лоис впадает в истерику, понимая, что она не может контролировать все в этом мире, а дети продолжают устраивать безумные выходки. И все это происходит на трассе в автомобильной пробке.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.2 IMDb
"Malcolm in the Middle" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Traffic Jam (2)
Season 2 Episode 1
5 November 2000
Halloween Approximately
Season 2 Episode 2
8 November 2000
Lois's Birthday
Season 2 Episode 3
12 November 2000
Dinner Out
Season 2 Episode 4
15 November 2000
Casino
Season 2 Episode 5
19 November 2000
Convention
Season 2 Episode 6
22 November 2000
Robbery
Season 2 Episode 7
26 November 2000
Therapy
Season 2 Episode 8
29 November 2000
High School Play
Season 2 Episode 9
10 December 2000
The Bully
Season 2 Episode 10
17 December 2000
Old Mrs. Old
Season 2 Episode 11
7 January 2001
Krelboyne Girl
Season 2 Episode 12
14 January 2001
New Neighbors
Season 2 Episode 13
21 January 2001
Hal Quits
Season 2 Episode 14
4 February 2001
The Grandparents
Season 2 Episode 15
11 February 2001
Traffic Ticket
Season 2 Episode 16
18 February 2001
Surgery
Season 2 Episode 17
25 February 2001
Reese Cooks
Season 2 Episode 18
4 March 2001
Tutoring Reese
Season 2 Episode 19
11 March 2001
Bowling
Season 2 Episode 20
1 April 2001
Malcolm vs. Reese
Season 2 Episode 21
22 April 2001
Mini-Bike
Season 2 Episode 22
29 April 2001
Carnival
Season 2 Episode 23
6 May 2001
Evacuation
Season 2 Episode 24
13 May 2001
Flashback
Season 2 Episode 25
20 May 2001
