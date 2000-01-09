В 1-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» главный герой – подросток по имени Малкольм – живет под одной крышей со своими многочисленными и странными родственниками. Его мать Лоис помешана на контроле над всем на свете, а отец Хэл имеет целый букет психологических проблем и расстройств. Один из братьев Малколма учится в военной школе, другой всех задирает, а третий и вовсе как будто живет в собственной реальности. Однажды Малколм проходит в своей школе тест на IQ, который показывает, что мальчик необычайно одарен. Только вот в его возрасте среди подростков этот вердикт создает ему больше проблем, чем привилегий.