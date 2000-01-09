Menu
Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 1

Malcolm in the Middle season 1 poster
Season premiere 9 January 2000
Production year 2000
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» главный герой – подросток по имени Малкольм – живет под одной крышей со своими многочисленными и странными родственниками. Его мать Лоис помешана на контроле над всем на свете, а отец Хэл имеет целый букет психологических проблем и расстройств. Один из братьев Малколма учится в военной школе, другой всех задирает, а третий и вовсе как будто живет в собственной реальности. Однажды Малколм проходит в своей школе тест на IQ, который показывает, что мальчик необычайно одарен. Только вот в его возрасте среди подростков этот вердикт создает ему больше проблем, чем привилегий.

7.9
Rate 13 votes
8.2 IMDb
Pilot
Season 1 Episode 1
9 January 2000
Red Dress
Season 1 Episode 2
16 January 2000
Home Alone 4
Season 1 Episode 3
23 January 2000
Shame
Season 1 Episode 4
6 February 2000
Malcolm Babysits
Season 1 Episode 5
13 February 2000
Sleepover
Season 1 Episode 6
20 February 2000
Francis Escapes
Season 1 Episode 7
27 February 2000
Krelboyne Picnic
Season 1 Episode 8
12 March 2000
Lois vs. Evil
Season 1 Episode 9
19 March 2000
Stock Car Races
Season 1 Episode 10
2 April 2000
Funeral
Season 1 Episode 11
9 April 2000
Cheerleader
Season 1 Episode 12
16 April 2000
Rollerskates
Season 1 Episode 13
30 April 2000
The Bots and the Bees
Season 1 Episode 14
7 May 2000
Smunday
Season 1 Episode 15
14 May 2000
Water Park (1)
Season 1 Episode 16
21 May 2000
