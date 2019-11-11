Menu
Médicos, línea de vida season 1 watch online

Médicos, línea de vida season 1 poster
Médicos, línea de vida 16+
Season premiere 11 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 87
Runtime 87 hours 0 minute
"Médicos, línea de vida" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Медики, линия жизни» в больницу, где работает немало профессионалов в каждой из медицинских сфер, прибывает Гонсало Олмедо, идеалистически настроенный терапевт. Главный герой не может помыслить своего существования без работы и всегда готов совершенствоваться в своем деле. Вскоре его назначают на место главного врача после того, как предыдущий директор неожиданно погибает. На новом месте Гонсало сталкивается с недостатками в работе клиники, которые осложняются финансовыми проблемами и коррупцией. Чтобы справится с кризисом, Гонсало набирает собственную команду единомышленников.

"Médicos, línea de vida" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Mal diagnóstico
Season 1 Episode 1
11 November 2019
El nuevo director del Instituto de Especialidades Médicas
Season 1 Episode 2
12 November 2019
Hacer bien nuestro trabajo
Season 1 Episode 3
13 November 2019
La vida que prometiste tener
Season 1 Episode 4
14 November 2019
Los nuevos residentes
Season 1 Episode 5
15 November 2019
Jamás te lo voy a perdonar
Season 1 Episode 6
18 November 2019
Ambiente sano
Season 1 Episode 7
19 November 2019
No me voy a rendir
Season 1 Episode 8
20 November 2019
Atente a las consecuencias
Season 1 Episode 9
21 November 2019
El respeto se tiene que ganar
Season 1 Episode 10
22 November 2019
No te voy a compartir
Season 1 Episode 11
25 November 2019
No hay vuelta atrás
Season 1 Episode 12
26 November 2019
No todos tenemos que pagar por eso
Season 1 Episode 13
27 November 2019
Te voy a estar vigilando
Season 1 Episode 14
28 November 2019
Violencia intrafamiliar
Season 1 Episode 15
29 November 2019
Un poquito más de atención
Season 1 Episode 16
2 December 2019
Mi único miedo es perderte
Season 1 Episode 17
3 December 2019
Levantando el instituto
Season 1 Episode 18
4 December 2019
Nadie te va a faltar al respeto
Season 1 Episode 19
5 December 2019
Soy un fracaso
Season 1 Episode 20
6 December 2019
A la gente le gusta hablar
Season 1 Episode 21
9 December 2019
Este lugar es un infierno
Season 1 Episode 22
10 December 2019
Hay cosas que no se olvidan
Season 1 Episode 23
11 December 2019
Necesitamos un diagnostico
Season 1 Episode 24
12 December 2019
Las enfermedades no son un castigo
Season 1 Episode 25
13 December 2019
¿Por qué siempre tienes que ser tan impulsivo?
Season 1 Episode 26
16 December 2019
Tania y Rafa hacen el amor
Season 1 Episode 27
17 December 2019
Aceptar las cosas como son
Season 1 Episode 28
18 December 2019
No cargues con culpas
Season 1 Episode 29
19 December 2019
¡Aléjate de ella!
Season 1 Episode 30
20 December 2019
La mejor defensa
Season 1 Episode 31
23 December 2019
Fue un placer ayudarte
Season 1 Episode 32
24 December 2019
No eres indispensable
Season 1 Episode 33
25 December 2019
Segundas oportunidades
Season 1 Episode 34
26 December 2019
Las buenas intenciones no son suficientes
Season 1 Episode 35
27 December 2019
Fiesta en el hospital
Season 1 Episode 36
30 December 2019
Créeme que eres la última mujer de la que quiero estar lejos
Season 1 Episode 37
31 December 2019
Yo estoy mirando en la dirección correcta
Season 1 Episode 38
1 January 2020
Ana me fue a buscar, pero yo la rechacé
Season 1 Episode 39
2 January 2020
Nadie es como tú
Season 1 Episode 40
3 January 2020
Todos van a pagar
Season 1 Episode 41
6 January 2020
Quiero estar cerca de ti
Season 1 Episode 42
7 January 2020
Ojalá me recuerdes toda la vida
Season 1 Episode 43
8 January 2020
Este lugar es un infierno
Season 1 Episode 44
9 January 2020
Es hora de ponerle un alto
Season 1 Episode 45
10 January 2020
No quiero que los demás paguen por lo que yo hice
Season 1 Episode 46
13 January 2020
Mala praxis
Season 1 Episode 47
14 January 2020
René amenaza a Regina
Season 1 Episode 48
15 January 2020
El apagón
Season 1 Episode 49
16 January 2020
Alguien quiere que el instituto deje de operar
Season 1 Episode 50
17 January 2020
Confía en nosotros
Season 1 Episode 51
20 January 2020
Regina siente algo por David
Season 1 Episode 52
21 January 2020
Rafa reconoce tener un problema de adicción
Season 1 Episode 53
22 January 2020
Lo mejor que podemos hacer es apoyarlo
Season 1 Episode 54
23 January 2020
Línea directa
Season 1 Episode 55
24 January 2020
¡David y Regina se besan!
Season 1 Episode 56
27 January 2020
No se van a tolerar errores
Season 1 Episode 57
28 January 2020
David y Regina tienen su primera cita
Season 1 Episode 58
29 January 2020
La muerte de Gabriel
Season 1 Episode 59
30 January 2020
¿Por qué no me diste una oportunidad a mí?
Season 1 Episode 60
31 January 2020
No me amenaces, Arturo
Season 1 Episode 61
3 February 2020
Gonzalo tiene los días contados en el hospital
Season 1 Episode 62
4 February 2020
¡Eres un cobarde!
Season 1 Episode 63
5 February 2020
Regina y David hacen el amor
Season 1 Episode 64
6 February 2020
No te ilusiones demasiado
Season 1 Episode 65
7 February 2020
Carmen sufre una sobredosis
Season 1 Episode 66
10 February 2020
René y Mireya le tienden una trampa a Gonzalo
Season 1 Episode 67
11 February 2020
Gonzalo es destituido como director del hospital
Season 1 Episode 68
12 February 2020
La verdad siempre sale a la luz
Season 1 Episode 69
13 February 2020
Eres peor de lo que pensé
Season 1 Episode 70
14 February 2020
Mi mano derecha
Season 1 Episode 71
17 February 2020
La nueva directora administrativa del instituto
Season 1 Episode 72
18 February 2020
Regina corre a David del Instituto
Season 1 Episode 73
19 February 2020
Regina y Mireya pelean
Season 1 Episode 74
20 February 2020
El nuevo jefe de Consulta Externa
Season 1 Episode 75
21 February 2020
Carlos Ibarra amenaza a Regina
Season 1 Episode 76
24 February 2020
El Ciego ingresa al Instituto de Especialidades Médicas
Season 1 Episode 77
25 February 2020
Un nuevo corazón
Season 1 Episode 78
26 February 2020
No hemos vencido a la enfermedad
Season 1 Episode 79
27 February 2020
Déjame demostrarte que soy la mujer que necesitas
Season 1 Episode 80
28 February 2020
Constanza descubre que René y Mireya son amantes
Season 1 Episode 81
2 March 2020
Siempre vas a hacer la otra
Season 1 Episode 82
3 March 2020
La verdad de nuestro lado
Season 1 Episode 83
4 March 2020
René corre a Mireya del Instituto de Especialidades Médicas
Season 1 Episode 84
5 March 2020
Regina es acusada de ser cómplice de Gonzalo
Season 1 Episode 85
6 March 2020
Capítulo Final Parte 1: Quédate conmigo, David
Season 1 Episode 86
9 March 2020
Capítulo Final Parte 2: La línea que divide a la vida
Season 1 Episode 87
10 March 2020
