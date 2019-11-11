В 1-м сезоне сериала «Медики, линия жизни» в больницу, где работает немало профессионалов в каждой из медицинских сфер, прибывает Гонсало Олмедо, идеалистически настроенный терапевт. Главный герой не может помыслить своего существования без работы и всегда готов совершенствоваться в своем деле. Вскоре его назначают на место главного врача после того, как предыдущий директор неожиданно погибает. На новом месте Гонсало сталкивается с недостатками в работе клиники, которые осложняются финансовыми проблемами и коррупцией. Чтобы справится с кризисом, Гонсало набирает собственную команду единомышленников.