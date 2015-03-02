Menu
Razia Sultan 2015, season 1

Razia Sultan 12+
Season premiere 2 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 170
Runtime 65 hours 10 minutes
В 1-м сезоне сериала «Султан Разия» главной героиней этой истории является могущественная женщина-султан Разия. Ее история стала уникальным случаем, когда престол султаната заняла женщина. Отец Разии скептически относился к интеллектуальным способностям своих троих сыновей и считал, что они не годны для правления. Он решил передать право унаследовать престол своей дочери, которая всегда отличалась блестящим умом. Еще в раннем возрасте Разия демонстрировала управленческий талант. Ее дорога от принцессы до правительницы султаната была непростым, но Разия добилась успеха и завоевала расположение своих подданных.

6.3
Rate 12 votes
Episode 1
2 March 2015
Episode 2
3 March 2015
Episode 3
4 March 2015
Episode 4
5 March 2015
Episode 5
6 March 2015
Episode 6
9 March 2015
Episode 7
10 March 2015
Episode 8
11 March 2015
Episode 9
12 March 2015
Episode 10
13 March 2015
Episode 11
16 March 2015
Episode 12
17 March 2015
Episode 13
18 March 2015
Episode 14
19 March 2015
Episode 15
20 March 2015
Episode 16
23 March 2015
Episode 17
24 March 2015
Episode 18
25 March 2015
Episode 19
26 March 2015
Episode 20
27 March 2015
Episode 21
30 March 2015
Episode 22
31 March 2015
Episode 23
1 April 2015
Episode 24
2 April 2015
Episode 25
3 April 2015
Episode 26
6 April 2015
Episode 27
7 April 2015
Episode 28
8 April 2015
Episode 29
9 April 2015
Episode 30
10 April 2015
Episode 31
13 April 2015
Episode 32
14 April 2015
Episode 33
15 April 2015
Episode 34
16 April 2015
Episode 35
17 April 2015
Episode 36
20 April 2015
Episode 37
21 April 2015
Episode 38
22 April 2015
Episode 39
23 April 2015
Episode 40
24 April 2015
Episode 41
27 April 2015
Episode 42
28 April 2015
Episode 43
29 April 2015
Episode 44
30 April 2015
Episode 45
1 May 2015
Episode 46
4 May 2015
Episode 47
5 May 2015
Episode 48
6 May 2015
Episode 49
7 May 2015
Episode 50
8 May 2015
Episode 51
11 May 2015
Episode 52
12 May 2015
Episode 53
13 May 2015
Episode 54
14 May 2015
Episode 55
15 May 2015
Episode 56
18 May 2015
Episode 57
19 May 2015
Episode 58
20 May 2015
Episode 59
21 May 2015
Episode 60
22 May 2015
Episode 61
25 May 2015
Episode 62
26 May 2015
Episode 63
27 May 2015
Episode 64
28 May 2015
Episode 65
29 May 2015
Episode 66
1 June 2015
Episode 67
2 June 2015
Episode 68
3 June 2015
Episode 69
4 June 2015
Episode 70
5 June 2015
Episode 71
8 June 2015
Episode 72
9 June 2015
Episode 73
10 June 2015
Episode 74
11 June 2015
Episode 75
12 June 2015
Episode 76
15 June 2015
Episode 77
16 June 2015
Episode 78
17 June 2015
Episode 79
18 June 2015
Episode 80
19 June 2015
Episode 81
22 June 2015
Episode 82
23 June 2015
Episode 83
24 June 2015
Episode 84
25 June 2015
Episode 85
26 June 2015
Episode 86
29 June 2015
Episode 87
30 June 2015
Episode 88
1 July 2015
Episode 89
2 July 2015
Episode 90
3 July 2015
Episode 91
6 July 2015
Episode 92
7 July 2015
Episode 93
8 July 2015
Episode 94
9 July 2015
Episode 95
10 July 2015
Episode 96
13 July 2015
Episode 97
14 July 2015
Episode 98
15 July 2015
Episode 99
16 July 2015
Episode 100
17 July 2015
Episode 101
20 July 2015
Episode 102
21 July 2015
Episode 103
22 July 2015
Episode 104
23 July 2015
Episode 105
24 July 2015
Episode 106
27 July 2015
Episode 107
28 July 2015
Episode 108
29 July 2015
Episode 109
30 July 2015
Episode 110
31 July 2015
Episode 111
3 August 2015
Episode 112
4 August 2015
Episode 113
5 August 2015
Episode 114
6 August 2015
Episode 115
7 August 2015
Episode 116
10 August 2015
Episode 117
11 August 2015
Episode 118
12 August 2015
Episode 119
13 August 2015
Episode 120
14 August 2015
Episode 121
17 August 2015
Episode 122
18 August 2015
Episode 123
19 August 2015
Episode 124
20 August 2015
Episode 125
21 August 2015
Episode 126
24 August 2015
Episode 127
25 August 2015
Episode 128
26 August 2015
Episode 129
27 August 2015
Episode 130
28 August 2015
Episode 131
31 August 2015
Episode 132
1 September 2015
Episode 133
2 September 2015
Episode 134
3 September 2015
Episode 135
4 September 2015
Episode 136
7 September 2015
Episode 137
8 September 2015
Episode 138
9 September 2015
Episode 139
10 September 2015
Episode 140
11 September 2015
Episode 141
14 September 2015
Episode 142
15 September 2015
Episode 143
16 September 2015
Episode 144
17 September 2015
Episode 145
18 September 2015
Episode 146
21 September 2015
Episode 147
22 September 2015
Episode 148
23 September 2015
Episode 149
24 September 2015
Episode 150
25 September 2015
Episode 151
28 September 2015
Episode 152
29 September 2015
Episode 153
30 September 2015
Episode 154
1 October 2015
Episode 155
2 October 2015
Episode 156
5 October 2015
Episode 157
6 October 2015
Episode 158
7 October 2015
Episode 159
8 October 2015
Episode 160
9 October 2015
Episode 161
12 October 2015
Episode 162
13 October 2015
Episode 163
14 October 2015
Episode 164
15 October 2015
Episode 165
16 October 2015
Episode 166
19 October 2015
Episode 167
20 October 2015
Episode 168
21 October 2015
Episode 169
22 October 2015
Episode 170
23 October 2015
