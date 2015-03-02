В 1-м сезоне сериала «Султан Разия» главной героиней этой истории является могущественная женщина-султан Разия. Ее история стала уникальным случаем, когда престол султаната заняла женщина. Отец Разии скептически относился к интеллектуальным способностям своих троих сыновей и считал, что они не годны для правления. Он решил передать право унаследовать престол своей дочери, которая всегда отличалась блестящим умом. Еще в раннем возрасте Разия демонстрировала управленческий талант. Ее дорога от принцессы до правительницы султаната была непростым, но Разия добилась успеха и завоевала расположение своих подданных.