В 1-м сезоне сериала «Каждый за себя» в жизни Ники все складывается как нельзя более удачно. Она сама любит с улыбкой говорить, что в столице ей везет с самого первого дня. Молодая женщина наладила бизнес и стала женой любящего мужчины. Однако волею судеб именно муж Олег доставит Нике большие неприятности. Все дело в том, что он задолжал большую сумму денег. Чтобы помочь мужчине, главная героиня заступает на службу домработницей и, закабалив себя на год, берет кредит на нужную сумму. Ника уверена, что беда позади, но муж предает ее. Олег забирает все средства и уходит к другой женщине. Ника остается со своим отчаянием наедине...