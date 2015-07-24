Menu
Laseuteu season 1 watch online

Laseuteu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Laseuteu Seasons Season 1

Laseuteu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Laseuteu" season 1 description

Ещё совсем недавно Чан Тхэ-хо был успешным трейдером, но однажды он ошибся, и они с партнером потеряли всё. Не только своё, но и чужие деньги, которые ещё и были бандитские. Опасаясь разборок, его напарник сводит счеты с жизнью, а сам Тхэ-хо оказывается в буквальном смысле на улице, найдя себе пристанище в районе сеульского вокзала. Тут он и узнает, что у бездомных есть своя иерархия и законы. Но оказавшись в такой ситуации, Тхэ-хо не сдаётся и клянется сделать всё, чтобы вернуться на свой олимп.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
"Laseuteu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 July 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 July 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 July 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 August 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 August 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 August 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 August 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 August 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 August 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 August 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 August 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 August 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
4 September 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 September 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 September 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
12 September 2015
TV series release schedule
