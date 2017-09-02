В 1 сезоне шоу «Новая Фабрика звезд» приняли участие молодые и талантливые личности, увлеченные музыкой. Они хотят проявить себя на сцене, но их путь к мечте окажется непростым. В течение нескольких недель начинающие исполнители будут проходить испытание изоляцией в закрытом доме, где им предстоит уживаться с коллегами. Это не единственная их участь: каждый день ребят и девушек ждут интенсивные уроки вокала и хореографии. Полученные навыки им предстоит продемонстрировать на сцене, однако по итогам выступлений один из них должен будет уйти.