Novaya Fabrika zvyozd (2017), season 1

Novaya Fabrika zvyozd season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Novaya Fabrika zvyozd Seasons Season 1

Новая Фабрика звёзд
Title Сезон 1
Season premiere 2 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 17
Runtime 25 hours 30 minutes
"Novaya Fabrika zvyozd" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Новая Фабрика звезд» приняли участие молодые и талантливые личности, увлеченные музыкой. Они хотят проявить себя на сцене, но их путь к мечте окажется непростым. В течение нескольких недель начинающие исполнители будут проходить испытание изоляцией в закрытом доме, где им предстоит уживаться с коллегами. Это не единственная их участь: каждый день ребят и девушек ждут интенсивные уроки вокала и хореографии. Полученные навыки им предстоит продемонстрировать на сцене, однако по итогам выступлений один из них должен будет уйти.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Novaya Fabrika zvyozd" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Концерт-открытие
Season 1 Episode 1
2 September 2017
Первый отчетный концерт
Season 1 Episode 2
9 September 2017
Второй отчетный концерт
Season 1 Episode 3
16 September 2017
Третий отчетный концерт
Season 1 Episode 4
23 September 2017
Четвертый отчетный концерт
Season 1 Episode 5
30 September 2017
Пятый отчетный концерт
Season 1 Episode 6
7 October 2017
Шестой отчетный концерт
Season 1 Episode 7
14 October 2017
Седьмой отчетный концерт
Season 1 Episode 8
21 October 2017
Восьмой отчетный концерт
Season 1 Episode 9
28 October 2017
Девятый отчетный концерт
Season 1 Episode 10
4 November 2017
Десятый отчетный концерт
Season 1 Episode 11
11 November 2017
Одиннадцатый отчетный концерт
Season 1 Episode 12
18 November 2017
Двенадцатый отчетный концерт
Season 1 Episode 13
25 November 2017
Тринадцатый отчетный концерт
Season 1 Episode 14
2 December 2017
Финал
Season 1 Episode 15
9 December 2017
Шестнадцатый отчетный концерт
Season 1 Episode 16
16 December 2017
Финал
Season 1 Episode 17
TBA
TV series release schedule
