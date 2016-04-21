В 1 сезоне сериала «Ми-ми-мишки» юные зрители знакомятся с парочкой обаятельных главных героев-медвежат. Кеша – настоящий мальчишка. Это озорной и активный бурый мишка, который любит науку, эксперименты и разнообразные электрические приборы. Зато его друг – маленький белый медвежонок Тучка – гораздо больше увлечен окружающим миром и живой природой. Ему нравится лечить деревья, растить цветы и дружить с другими зверятами. Они такие разные, и все же они никогда не расстаются, ведь настоящая дружба важнее любых противоречий. Тем более что проводить научные опыты и гулять на лужайке куда приятнее вместе!