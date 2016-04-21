Menu
Mi-mi-mishki season 1 watch online

Mi-mi-mishki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mi-mi-mishki Seasons Season 1

Ми-ми-мишки 0+
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 183
Runtime 18 hours 18 minutes
"Mi-mi-mishki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ми-ми-мишки» юные зрители знакомятся с парочкой обаятельных главных героев-медвежат. Кеша – настоящий мальчишка. Это озорной и активный бурый мишка, который любит науку, эксперименты и разнообразные электрические приборы. Зато его друг – маленький белый медвежонок Тучка – гораздо больше увлечен окружающим миром и живой природой. Ему нравится лечить деревья, растить цветы и дружить с другими зверятами. Они такие разные, и все же они никогда не расстаются, ведь настоящая дружба важнее любых противоречий. Тем более что проводить научные опыты и гулять на лужайке куда приятнее вместе!

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"Mi-mi-mishki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Звёздная история
Season 1 Episode 1
21 April 2016
Фотоохота
Season 1 Episode 2
26 April 2016
Грибы и листья
Season 1 Episode 3
28 April 2016
Путешествие
Season 1 Episode 4
3 May 2016
Лучшая напоминалка
Season 1 Episode 5
10 May 2016
Несовременная еда
Season 1 Episode 6
17 May 2016
Борьба за урожай
Season 1 Episode 7
24 May 2016
Как лечить деревья
Season 1 Episode 8
31 May 2016
Домовой
Season 1 Episode 9
7 June 2016
Бессонница
Season 1 Episode 10
14 June 2016
Глобальное потепление
Season 1 Episode 11
21 June 2016
Огородники
Season 1 Episode 12
28 June 2016
Медовая история
Season 1 Episode 13
5 July 2016
Прогноз погоды
Season 1 Episode 14
12 July 2016
Змей на дереве
Season 1 Episode 15
19 July 2016
Финишная прямая
Season 1 Episode 16
26 July 2016
Пиратская история
Season 1 Episode 17
2 August 2016
Путешествие к звёздам
Season 1 Episode 18
9 August 2016
Победители дракона
Season 1 Episode 19
16 August 2016
Экспедиция на север
Season 1 Episode 20
23 August 2016
Больше не надо
Season 1 Episode 21
30 August 2016
Лучшее место в мире
Season 1 Episode 22
6 September 2016
Цыпа и динозавры
Season 1 Episode 23
13 September 2016
Фокусы с разоблачением
Season 1 Episode 24
20 September 2016
Настоящий Ниндзя
Season 1 Episode 25
27 September 2016
Нежданные гости
Season 1 Episode 26
4 October 2016
Необитаемый остров
Season 1 Episode 27
11 October 2016
Гол
Season 1 Episode 28
18 October 2016
Мишка-невидимка
Season 1 Episode 29
25 October 2016
Следствие ведут мишки
Season 1 Episode 30
1 November 2016
По своим правилам
Season 1 Episode 31
8 November 2016
Тучкина высота
Season 1 Episode 32
15 November 2016
Пещера, полная ловушек
Season 1 Episode 33
22 November 2016
Супер Мишки
Season 1 Episode 34
29 November 2016
В поход
Season 1 Episode 35
6 December 2016
Неуловимый Джо
Season 1 Episode 36
13 December 2016
Новогодний маскарад
Season 1 Episode 37
20 December 2016
Песня для Лисички
Season 1 Episode 38
27 December 2016
Умный дом
Season 1 Episode 39
3 January 2017
Сказка про репку
Season 1 Episode 40
5 January 2017
Мысли вслух
Season 1 Episode 41
10 January 2017
Маленькое приключение
Season 1 Episode 42
17 January 2017
Парк развлечений
Season 1 Episode 43
24 January 2017
Жемчужина севера
Season 1 Episode 44
31 January 2017
Кеша FM
Season 1 Episode 45
7 February 2017
Лучший друг Лисички
Season 1 Episode 46
14 February 2017
Богатый улов
Season 1 Episode 47
21 February 2017
Мишки на льду
Season 1 Episode 48
28 February 2017
Мой друг велосипед
Season 1 Episode 49
7 March 2017
Мишки в цирке
Season 1 Episode 50
14 March 2017
Баллада о рыцарях
Season 1 Episode 51
21 March 2017
Поиграем завтра
Season 1 Episode 52
28 March 2017
Зубная фея
Season 1 Episode 53
4 April 2017
Идеальные друзья
Season 1 Episode 54
11 April 2017
Проще простого
Season 1 Episode 55
18 April 2017
Вечный день
Season 1 Episode 56
25 April 2017
День рождения Лисички
Season 1 Episode 57
2 May 2017
Споры о красоте
Season 1 Episode 58
9 May 2017
Страшилки
Season 1 Episode 59
16 May 2017
Талисман удачи
Season 1 Episode 60
23 May 2017
Мне бы в небо!
Season 1 Episode 61
30 May 2017
На связи
Season 1 Episode 62
6 June 2017
Сюрприз
Season 1 Episode 63
13 June 2017
Хорошие манеры
Season 1 Episode 64
20 June 2017
5 минут назад
Season 1 Episode 65
27 June 2017
Игровой автомат
Season 1 Episode 66
4 July 2017
Слонопотам
Season 1 Episode 67
11 July 2017
Чистая правда
Season 1 Episode 68
11 July 2017
Розовые очки
Season 1 Episode 69
11 July 2017
Цыпа-почтальон
Season 1 Episode 70
11 July 2017
Хочу быть взрослой
Season 1 Episode 71
11 July 2017
Портрет Белой Тучки
Season 1 Episode 72
11 July 2017
Подарок для Кеши
Season 1 Episode 73
11 July 2017
Пропавшая кукла
Season 1 Episode 74
11 July 2017
На 5 ходов вперед
Season 1 Episode 75
11 July 2017
Большое приключение
Season 1 Episode 76
18 July 2017
Всё наоборот
Season 1 Episode 77
18 July 2017
Фильм-фильм-фильм
Season 1 Episode 78
18 July 2017
Дырявая память
Season 1 Episode 79
18 July 2017
Изобретатель чуда
Season 1 Episode 80
18 July 2017
Кеша-2
Season 1 Episode 81
18 July 2017
Всё получится
Season 1 Episode 82
18 July 2017
Лунные приключения
Season 1 Episode 83
18 July 2017
Модный приговор
Season 1 Episode 84
18 July 2017
Динозаврик
Season 1 Episode 85
18 July 2017
Всемашина
Season 1 Episode 86
18 July 2017
Речные гонки
Season 1 Episode 87
18 July 2017
Путешествие Цыпы
Season 1 Episode 88
18 July 2017
Войти в роль
Season 1 Episode 89
18 July 2017
Помогашка
Season 1 Episode 90
18 July 2017
Порядок
Season 1 Episode 91
18 July 2017
Дрессировщик
Season 1 Episode 92
18 July 2017
О чём говорят птицы
Season 1 Episode 93
18 July 2017
Первооткрыватель
Season 1 Episode 94
18 July 2017
Кеша, выручай!
Season 1 Episode 95
18 July 2017
Подводная одиссея
Season 1 Episode 96
18 July 2017
Фантазёры
Season 1 Episode 97
18 July 2017
В игре
Season 1 Episode 98
18 July 2017
Контакт
Season 1 Episode 99
18 July 2017
Музей
Season 1 Episode 100
18 July 2017
Талант Вали
Season 1 Episode 101
18 July 2017
Пропавший торт
Season 1 Episode 102
18 July 2017
Девочки против мальчиков
Season 1 Episode 103
18 July 2017
Кругом вода
Season 1 Episode 104
18 July 2017
Пропажа Цыпы
Season 1 Episode 105
18 July 2017
Кеша-новости
Season 1 Episode 106
18 July 2017
Все успеть
Season 1 Episode 107
18 July 2017
Излучатель добра
Season 1 Episode 108
18 July 2017
Кто лучше
Season 1 Episode 109
18 July 2017
Очкарик
Season 1 Episode 110
18 July 2017
Ночной зверь
Season 1 Episode 111
18 July 2017
Карнавал
Season 1 Episode 112
15 June 2018
Рыбацкая история
Season 1 Episode 113
9 July 2018
Пополам
Season 1 Episode 114
15 August 2018
Паузник
Season 1 Episode 115
30 August 2018
Игра в самолет
Season 1 Episode 116
13 September 2018
Ложная тревога
Season 1 Episode 117
27 September 2018
Сила Сани
Season 1 Episode 118
11 October 2018
Дом на дереве
Season 1 Episode 119
25 October 2018
Морское чудовище
Season 1 Episode 120
8 November 2018
До завтра подождет
Season 1 Episode 121
22 November 2018
Взгляд с высоты
Season 1 Episode 122
6 December 2018
Мастер-ломастер
Season 1 Episode 123
20 December 2018
Чья вина?
Season 1 Episode 124
3 January 2019
Настоящие друзья
Season 1 Episode 125
17 January 2019
Система безопасности
Season 1 Episode 126
31 January 2019
Трудный пирог
Season 1 Episode 127
14 February 2019
Мусорный монстр
Season 1 Episode 128
28 February 2019
Зима пришла
Season 1 Episode 129
9 December 2019
Удивительное животное
Season 1 Episode 130
28 March 2019
Стиратель памяти
Season 1 Episode 131
11 April 2019
Совсем один
Season 1 Episode 132
25 April 2019
Суперклей
Season 1 Episode 133
9 May 2019
Робо-друг
Season 1 Episode 134
23 May 2019
Конкурс талантов
Season 1 Episode 135
6 June 2019
Неопознанный объект
Season 1 Episode 136
20 June 2019
Переезд
Season 1 Episode 137
4 July 2019
Строители
Season 1 Episode 138
16 July 2019
Чистюля
Season 1 Episode 139
23 July 2019
Дорожный фотоальбом
Season 1 Episode 140
30 July 2019
Множитель
Season 1 Episode 141
6 August 2019
Мисс Лес
Season 1 Episode 142
13 August 2019
Водолазы
Season 1 Episode 143
20 August 2019
Невезучая
Season 1 Episode 144
29 August 2019
Конькобежцы
Season 1 Episode 145
6 January 2020
Лесной хулиган
Season 1 Episode 146
16 September 2019
Найденыш
Season 1 Episode 147
26 September 2019
Важные дела
Season 1 Episode 148
30 September 2019
Новая игра
Season 1 Episode 149
9 October 2019
Пенная вечеринка
Season 1 Episode 150
17 October 2019
Лекарство от скуки
Season 1 Episode 151
21 October 2019
Спортивная травма
Season 1 Episode 152
28 October 2019
Сонная история
Season 1 Episode 153
7 November 2019
Телескоп
Season 1 Episode 154
14 November 2019
Цветочки
Season 1 Episode 155
18 November 2019
Неправильный компот
Season 1 Episode 156
2 December 2019
Легендарный шлем
Season 1 Episode 157
9 December 2019
Праздник без конца
Season 1 Episode 158
19 December 2019
Машина идей
Season 1 Episode 159
26 December 2019
День рождения Вали
Season 1 Episode 160
2 January 2020
Плакса
Season 1 Episode 161
13 January 2020
Позитивное мышление
Season 1 Episode 162
21 January 2020
В чужом теле
Season 1 Episode 163
28 January 2020
Сад для Лисички
Season 1 Episode 164
4 February 2020
Гости с севера
Season 1 Episode 165
11 February 2020
Странные обычаи
Season 1 Episode 166
18 February 2020
Книга рекордов
Season 1 Episode 167
25 February 2020
Мальчики подождут
Season 1 Episode 168
3 March 2020
Любимый мультфильм
Season 1 Episode 169
10 March 2020
Викторина
Season 1 Episode 170
17 March 2020
Шахматы
Season 1 Episode 171
24 March 2020
Граффити
Season 1 Episode 172
31 March 2020
Молчанка
Season 1 Episode 173
7 April 2020
Похитители ягод
Season 1 Episode 174
14 April 2020
Регата
Season 1 Episode 175
21 April 2020
Идеальный день
Season 1 Episode 176
28 April 2020
Настоящий художник
Season 1 Episode 177
5 May 2020
Сюрприз для мальчиков
Season 1 Episode 178
15 June 2020
Фотомания
Season 1 Episode 179
6 May 2020
Удобная еда
Season 1 Episode 180
14 July 2020
Красная книга
Season 1 Episode 181
13 May 2020
День рождения Тучки
Season 1 Episode 182
14 August 2020
Полная коллекция
Season 1 Episode 183
TBA
TV series release schedule
