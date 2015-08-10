В 1 сезоне сериала «Запретная любовь» юная красавица Твинкл из знатной индийской семьи Танеджа влюбляется в обаятельного и дерзкого парня Ювраджа Лютра. Он отвечает ей взаимностью, и пара буквально не расстается ни на минуту. Они счастливы вместе и готовы пожениться, но есть серьезная проблема, стоящая у них на пути. Семьи молодых людей давно враждуют, а их матери Лила и Анита и вовсе готовы задушить друг друга голыми руками. Разумеется, такой роман не приводит обеих в восторг. Лила Танеджа решает как можно скорее выдать дочь замуж за «подходящего» парня, даже если придется действовать вопреки желанию самой девушки.