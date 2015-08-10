Menu
Tashan-e-Ishq 2015, season 1

Tashan-e-Ishq season 1 poster
Tashan-e-Ishq 12+
Season premiere 10 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 88
Runtime 44 hours 0 minute
"Tashan-e-Ishq" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Запретная любовь» юная красавица Твинкл из знатной индийской семьи Танеджа влюбляется в обаятельного и дерзкого парня Ювраджа Лютра. Он отвечает ей взаимностью, и пара буквально не расстается ни на минуту. Они счастливы вместе и готовы пожениться, но есть серьезная проблема, стоящая у них на пути. Семьи молодых людей давно враждуют, а их матери Лила и Анита и вовсе готовы задушить друг друга голыми руками. Разумеется, такой роман не приводит обеих в восторг. Лила Танеджа решает как можно скорее выдать дочь замуж за «подходящего» парня, даже если придется действовать вопреки желанию самой девушки.

Series rating

5.4
Rate 12 votes
"Tashan-e-Ishq" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 August 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 August 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 August 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 August 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 August 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 August 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 August 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 August 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 August 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 August 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
24 August 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 August 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 August 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 August 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 August 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
31 August 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
1 September 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
2 September 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
3 September 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 September 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
7 September 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
8 September 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
9 September 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
10 September 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
11 September 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
14 September 2015
Episode 27
Season 1 Episode 27
15 September 2015
Episode 28
Season 1 Episode 28
16 September 2015
Episode 29
Season 1 Episode 29
17 September 2015
Episode 30
Season 1 Episode 30
18 September 2015
Episode 31
Season 1 Episode 31
21 September 2015
Episode 32
Season 1 Episode 32
22 September 2015
Episode 33
Season 1 Episode 33
23 September 2015
Episode 34
Season 1 Episode 34
24 September 2015
Episode 35
Season 1 Episode 35
25 September 2015
Episode 36
Season 1 Episode 36
26 September 2015
Episode 37
Season 1 Episode 37
28 September 2015
Episode 38
Season 1 Episode 38
29 September 2015
Episode 39
Season 1 Episode 39
30 September 2015
Episode 40
Season 1 Episode 40
1 October 2015
Episode 41
Season 1 Episode 41
2 October 2015
Episode 42
Season 1 Episode 42
5 October 2015
Episode 43
Season 1 Episode 43
6 October 2015
Episode 44
Season 1 Episode 44
7 October 2015
Episode 45
Season 1 Episode 45
8 October 2015
Episode 46
Season 1 Episode 46
9 October 2015
Episode 47
Season 1 Episode 47
12 October 2015
Episode 48
Season 1 Episode 48
13 October 2015
Episode 49
Season 1 Episode 49
14 October 2015
Episode 50
Season 1 Episode 50
15 October 2015
Episode 51
Season 1 Episode 51
16 October 2015
Episode 52
Season 1 Episode 52
17 October 2015
Episode 53
Season 1 Episode 53
19 October 2015
Episode 54
Season 1 Episode 54
20 October 2015
Episode 55
Season 1 Episode 55
21 October 2015
Episode 56
Season 1 Episode 56
22 October 2015
Episode 57
Season 1 Episode 57
23 October 2015
Episode 58
Season 1 Episode 58
26 October 2015
Episode 59
Season 1 Episode 59
27 October 2015
Episode 60
Season 1 Episode 60
28 October 2015
Episode 61
Season 1 Episode 61
29 October 2015
Episode 62
Season 1 Episode 62
30 October 2015
Episode 63
Season 1 Episode 63
2 November 2015
Episode 64
Season 1 Episode 64
3 November 2015
Episode 65
Season 1 Episode 65
5 November 2015
Episode 66
Season 1 Episode 66
6 November 2015
Episode 67
Season 1 Episode 67
9 November 2015
Episode 68
Season 1 Episode 68
10 November 2015
Episode 69
Season 1 Episode 69
11 November 2015
Episode 70
Season 1 Episode 70
12 November 2015
Episode 71
Season 1 Episode 71
13 November 2015
Episode 72
Season 1 Episode 72
16 November 2015
Episode 73
Season 1 Episode 73
17 November 2015
Episode 74
Season 1 Episode 74
18 November 2015
Episode 75
Season 1 Episode 75
19 November 2015
Episode 76
Season 1 Episode 76
20 November 2015
Episode 77
Season 1 Episode 77
23 November 2015
Episode 78
Season 1 Episode 78
24 November 2015
Episode 79
Season 1 Episode 79
25 November 2015
Episode 80
Season 1 Episode 80
26 November 2015
Episode 81
Season 1 Episode 81
27 November 2015
Episode 82
Season 1 Episode 82
28 November 2015
Episode 83
Season 1 Episode 83
30 November 2015
Episode 84
Season 1 Episode 84
1 December 2015
Episode 85
Season 1 Episode 85
2 December 2015
Episode 86
Season 1 Episode 86
3 December 2015
Episode 87
Season 1 Episode 87
4 December 2015
Episode 88
Season 1 Episode 88
5 December 2015
TV series release schedule
