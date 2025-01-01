В 1-м сезоне сериала «Солнечный ливень» Марта понимает, что ее привычная жизнь рушится буквально на глазах. Важный клиент отклоняет ее архитектурный проект, на который ее фирма делала большую ставку. В ярости начальник со скандалом отправляет Марту на все четыре стороны. Но дома приключения продолжаются. Выясняется, что сын женщины без памяти влюбился, а муж нашел любовницу и уходит из семьи. Бросив все, Марта покупает путевку и сбегает от проблем в санаторий. Там она встречает мужчину своей мечты, и ей кажется, что она еще может стать счастливой. Но выясняется, что Олег женат, а его дочь – та самая скандальная избранница сына Марты.