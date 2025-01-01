Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Robinzon , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Robinzon Seasons Season 1

Робинзон
Title Сезон 1
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Robinzon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Робинзон» Стасик производит впечатление успешного бизнесмена, который в скором времени станет директором благотворительного фонда. Однако под маской солидного парня скрывается аферист, который наживается на организации, да еще и собирается по расчету жениться на состоятельной особе. В доме невесты Стасика работает простая девушка, которая убирает дом и старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Но у нее есть маленький секрет – она похитила из дома будущего тестя крупную сумму денег. В погоне оба героя оказываются в захватывающем путешествии и в результате попадают на остров...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Robinzon List of episodes TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
TBA
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
TBA
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
TBA
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
TBA
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
TBA
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
TBA
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
TBA
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
TBA
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
TBA
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more