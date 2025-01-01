В 1-м сезоне сериала «Робинзон» Стасик производит впечатление успешного бизнесмена, который в скором времени станет директором благотворительного фонда. Однако под маской солидного парня скрывается аферист, который наживается на организации, да еще и собирается по расчету жениться на состоятельной особе. В доме невесты Стасика работает простая девушка, которая убирает дом и старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Но у нее есть маленький секрет – она похитила из дома будущего тестя крупную сумму денег. В погоне оба героя оказываются в захватывающем путешествии и в результате попадают на остров...