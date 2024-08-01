В 1-м сезоне сериала «Пять копеек» 19 апреля 1970 года стал красным днем календаря для советского автопрома. В этот день с конвейера сошли 5 первых машин, которые получили название «Жигули». Спустя много лет восемь героев выясняют, что в одной из пяти этих самых «Копеек», которые выпустили первой партией на заводе «АвтоВАЗ» полвека тому назад, спрятаны сокровища. Они немедленно отправляются в погоню за золотом, попадают в нелепые и забавные ситуации, заново открывают себя и пытаются обрести путь к счастью. Для авантюристов золото оказывается только заветной и недостижимой целью на пути к обретению гармонии и личного счастья.