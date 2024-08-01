Menu
Pyat kopeek 2024, season 1

Pyat kopeek season 1 poster
Pyat kopeek 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Pyat kopeek" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пять копеек» 19 апреля 1970 года стал красным днем календаря для советского автопрома. В этот день с конвейера сошли 5 первых машин, которые получили название «Жигули». Спустя много лет восемь героев выясняют, что в одной из пяти этих самых «Копеек», которые выпустили первой партией на заводе «АвтоВАЗ» полвека тому назад, спрятаны сокровища. Они немедленно отправляются в погоню за золотом, попадают в нелепые и забавные ситуации, заново открывают себя и пытаются обрести путь к счастью. Для авантюристов золото оказывается только заветной и недостижимой целью на пути к обретению гармонии и личного счастья.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
Pyat kopeek List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 August 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 August 2024
