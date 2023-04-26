Menu
Otverzhennaya 2023, season 1

Otverzhennaya season 1 poster
Отверженная 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Otverzhennaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отверженная» в центре событий оказывается счастливая супруга и заботливая мать Мария Останкина. Ее судьба в одночасье переворачивается, когда из больницы приходят результаты обычного рядового анализа крови. Согласно им, у Маши ВИЧ. Не желая ничего слушать и выяснять, муж Роман подает на развод и забирает маленького сына Витю. В отчаянии женщина пытается вернуть своего ребенка, но попадает в руки преступников и едва выживает. Она приходит в себя в больнице в чужом городе и не помнит ничего о своей прошлой жизни. Наблюдение за странной пациенткой ведет внимательный и обаятельный хирург Николай Вершинин.

"Otverzhennaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 April 2023
TV series release schedule
