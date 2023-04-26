В 1 сезоне сериала «Отверженная» в центре событий оказывается счастливая супруга и заботливая мать Мария Останкина. Ее судьба в одночасье переворачивается, когда из больницы приходят результаты обычного рядового анализа крови. Согласно им, у Маши ВИЧ. Не желая ничего слушать и выяснять, муж Роман подает на развод и забирает маленького сына Витю. В отчаянии женщина пытается вернуть своего ребенка, но попадает в руки преступников и едва выживает. Она приходит в себя в больнице в чужом городе и не помнит ничего о своей прошлой жизни. Наблюдение за странной пациенткой ведет внимательный и обаятельный хирург Николай Вершинин.