В 1 сезоне сериала «Когда спадет пелена» Полина живет словно в красивой сказке. Будучи лучшей выпускницей школы, она мечтает получить высшее образование и стать бизнесвумен. Но сразу после выпуска она знакомится с состоятельным мужчиной – олигархом Тарасовым, который без памяти влюбляется в красивую и умную девушку. Несколько лет Поля принимает его ухаживания и деньги, забывая о своей настоящей цели. Но однажды она понимает, что не может больше быть игрушкой в чужих руках. К сожалению, ее планы срывает авария: Поля сбивает на дороге отца двоих детей Влада, который лишается зрения. Мучимая совестью, девушка притворяется его соцработником.