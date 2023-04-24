Menu
Kogda spadet pelena 2023, season 1

Когда спадет пелена 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kogda spadet pelena" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Когда спадет пелена» Полина живет словно в красивой сказке. Будучи лучшей выпускницей школы, она мечтает получить высшее образование и стать бизнесвумен. Но сразу после выпуска она знакомится с состоятельным мужчиной – олигархом Тарасовым, который без памяти влюбляется в красивую и умную девушку. Несколько лет Поля принимает его ухаживания и деньги, забывая о своей настоящей цели. Но однажды она понимает, что не может больше быть игрушкой в чужих руках. К сожалению, ее планы срывает авария: Поля сбивает на дороге отца двоих детей Влада, который лишается зрения. Мучимая совестью, девушка притворяется его соцработником.

"Kogda spadet pelena" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 April 2023
