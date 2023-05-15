Menu
Zvyozdnyy sud 2023, season 1

Звёздный суд 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Звездный суд» начинается извечная борьба между здравым смыслом и газетными сплетнями. Знаменитый отечественный актер со скандальной репутацией по имени Дмитрий Петровский разводится со своей супругой. Марина Хрумкина – малоизвестная актриса, не получившая ни одной главной роли, но мечтающая достичь популярности своего неудавшегося супруга. Она превращает их развод в сенсацию и фарс. На судебном процессе, несмотря на данную присягу и десятки наведенных на нее телекамер, женщина начинает порочить Диму, превращая его в настоящего домашнего тирана. Марину поддерживают радикальные феминистки, верящие в ее «исповедь».

6.9
Rate 32 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 May 2023
