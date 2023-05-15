В 1 сезоне сериала «Звездный суд» начинается извечная борьба между здравым смыслом и газетными сплетнями. Знаменитый отечественный актер со скандальной репутацией по имени Дмитрий Петровский разводится со своей супругой. Марина Хрумкина – малоизвестная актриса, не получившая ни одной главной роли, но мечтающая достичь популярности своего неудавшегося супруга. Она превращает их развод в сенсацию и фарс. На судебном процессе, несмотря на данную присягу и десятки наведенных на нее телекамер, женщина начинает порочить Диму, превращая его в настоящего домашнего тирана. Марину поддерживают радикальные феминистки, верящие в ее «исповедь».