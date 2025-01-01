Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Conjuring , season 1

The Conjuring season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Conjuring Seasons Season 1

The Conjuring
Original title Season 1
Title Сезон 1
"The Conjuring" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Заклятие» продолжится история, начатая в полнометражных фильмах одноименной франшизы. В гуще событий вновь оказываются Уоррены – супружеская пара оккультистов, чей семейный бизнес холодит кровь даже со стороны. Эд и Лоррейн изгоняют демонов и прочую нечисть, которая пытается завладеть человеческими телами, чтобы творить на земле зло. К сожалению, обряды не всегда проходят успешно и жертвами темных сил становятся то богобоязненная монашка, то подросток, который под влиянием вселившегося демона начинает убивать всех своих родных и друзей. Насей раз Уорренов ждет новое опасное приключение.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
The Conjuring List of episodes TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more