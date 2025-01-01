Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pyatero na kanikulah 2023, season 1

Pyatero na kanikulah season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pyatero na kanikulah Seasons Season 1

Пятеро на каникулах 0+
Title Сезон 1
"Pyatero na kanikulah" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пятеро на каникулах» в центре событий оказывается семья Гейко, члены которой внезапно ощутили, что начали стремительно отдаляться друг от друга. Чтобы укрепить родственные связи, герои принимают решение отправиться в путешествие по просторам России-матушки. Они побывают в Сибири и на Кавказе, посмотрят Камчатский край и Республику Карелия, а также переживут немало увлекательных приключений на Урале и в Крыму. Каждый из членов семейства ощутит, что на пути к семейному благополучию можно столкнуться со множеством препятствий. А вместе с Гейко в путешествие поедут известные люди.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Pyatero na kanikulah List of episodes TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more