Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Obratnyy otschet (2023), season 1

Obratnyy otschet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Obratnyy otschet Seasons Season 1

Обратный отсчет 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 12 minutes
"Obratnyy otschet" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Обратный отсчет» давние коллеги Пушной и Маркони объединяются для ведения викторины. Их студию посетят звезды, которые попытаются сохранить три миллиона, а в финале поборются за оставшуюся сумму. Игра состоит из пяти раундов, в каждом из которых участникам придется решать интеллектуальные задачи. И сделать это необходимо за ограниченный срок. Когда время заканчивается, со счета участников начинают списываться деньги. То же самое происходит и в случае неверного ответа. Кому из звездных гостей улыбнется удача?

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Obratnyy otschet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
10 May 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
17 May 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
24 May 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
2 June 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
9 June 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
16 June 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
23 June 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
30 June 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
7 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more