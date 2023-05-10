В 1 сезоне шоу «Обратный отсчет» давние коллеги Пушной и Маркони объединяются для ведения викторины. Их студию посетят звезды, которые попытаются сохранить три миллиона, а в финале поборются за оставшуюся сумму. Игра состоит из пяти раундов, в каждом из которых участникам придется решать интеллектуальные задачи. И сделать это необходимо за ограниченный срок. Когда время заканчивается, со счета участников начинают списываться деньги. То же самое происходит и в случае неверного ответа. Кому из звездных гостей улыбнется удача?