В 1 сезоне сериала «Повелитель мух» во всем цивилизованном мире идет война. Британских мальчиков из школы-интерната эвакуируют на самолете из опасного района. Однако самолет терпит крушение, в результате которого погибают пилот и воспитатель. Дети остаются на необитаемом тропическом острове, предоставленные сами себе. Как и в любом обществе, среди них отыскивается свой лидер – разумный и ответственный мальчик Ральф, свой ученый – начитанный Хрюша – и свой бунтарь – хулиган Джек, который не хочет жить цивилизованно, а предпочитает творить то, что взбредет ему в голову. Всего за несколько дней они превращают райский островок в поле боя.