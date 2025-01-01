Menu
Lord of the Flies 2025, season 1

Lord of the Flies

Lord of the Flies
Season 1
Сезон 1
В 1 сезоне сериала «Повелитель мух» во всем цивилизованном мире идет война. Британских мальчиков из школы-интерната эвакуируют на самолете из опасного района. Однако самолет терпит крушение, в результате которого погибают пилот и воспитатель. Дети остаются на необитаемом тропическом острове, предоставленные сами себе. Как и в любом обществе, среди них отыскивается свой лидер – разумный и ответственный мальчик Ральф, свой ученый – начитанный Хрюша – и свой бунтарь – хулиган Джек, который не хочет жить цивилизованно, а предпочитает творить то, что взбредет ему в голову. Всего за несколько дней они превращают райский островок в поле боя.

