В 4 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов вспоминает, благодаря каким событиям и явлениям вошли в историю тучные нулевые. Самый короткий сезон программы включает в себя период с 2000 по 2003 год. Начало нулевых запомнилось появлением на экране культовой кинокартины «Брат-2», которую снял Балабанов, а также блестящим дебютом Николая Баскова с его легендарным шлягером «Шарманка». Президентом страны становится преемник Бориса Ельника Владимир Путин, в «Останкино» происходит пожар, а киоски переполняют детективы Бориса Акунина и Дарьи Донцовой. Эти и другие приметы времени тонко исследует и препарирует Леонид Парфенов.