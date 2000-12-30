Menu
Namedni. Nasha era (1997), season 4

Season premiere 30 December 2000
Production year 2000
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
В 4 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов вспоминает, благодаря каким событиям и явлениям вошли в историю тучные нулевые. Самый короткий сезон программы включает в себя период с 2000 по 2003 год. Начало нулевых запомнилось появлением на экране культовой кинокартины «Брат-2», которую снял Балабанов, а также блестящим дебютом Николая Баскова с его легендарным шлягером «Шарманка». Президентом страны становится преемник Бориса Ельника Владимир Путин, в «Останкино» происходит пожар, а киоски переполняют детективы Бориса Акунина и Дарьи Донцовой. Эти и другие приметы времени тонко исследует и препарирует Леонид Парфенов.

8.4
Rate 11 votes
2000 год
Season 4 Episode 1
30 December 2000
2001 год
Season 4 Episode 2
30 December 2001
2002 год
Season 4 Episode 3
29 December 2002
2003 год
Season 4 Episode 4
30 December 2003
