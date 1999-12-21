В 3 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов освещает общественно значимые явления и события, которыми запомнился тот или иной год из жизни российского человека. На этот раз сезон охватывает период с 1992 по 1999 год. После распада СССР насупило время растерянности и хаоса не только среди представителей простого населения, но и среди политических элит. Парфенов освещает переезд президента Бориса Ельцина в Крылатское, а также вызвавшую широкий общественный резонанс свадьбу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Появление первых рекламных роликов на телевидении, землетрясение в Японии и увольнение Григоровича также оказываются под прицелом.