Namedni. Nasha era (1997), season 3

Намедни. Наша эра 0+
Title Сезон 3
Season premiere 21 December 1999
Production year 1999
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Namedni. Nasha era" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов освещает общественно значимые явления и события, которыми запомнился тот или иной год из жизни российского человека. На этот раз сезон охватывает период с 1992 по 1999 год. После распада СССР насупило время растерянности и хаоса не только среди представителей простого населения, но и среди политических элит. Парфенов освещает переезд президента Бориса Ельцина в Крылатское, а также вызвавшую широкий общественный резонанс свадьбу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Появление первых рекламных роликов на телевидении, землетрясение в Японии и увольнение Григоровича также оказываются под прицелом.

TV Show rating

8.4
Rate 11 votes
"Namedni. Nasha era" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
1992 год
Season 3 Episode 1
21 December 1999
1993 год
Season 3 Episode 2
23 December 1999
1994 год
Season 3 Episode 3
24 December 1999
1995 год
Season 3 Episode 4
25 December 1999
1996 год
Season 3 Episode 5
26 December 1999
1997 год
Season 3 Episode 6
27 December 1999
1998 год
Season 3 Episode 7
28 December 1999
1999 год
Season 3 Episode 8
29 December 1999
