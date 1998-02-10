Menu
Namedni. Nasha era (1997), season 2

Namedni. Nasha era Seasons Season 2

Title Сезон 2
Season premiere 10 February 1998
Production year 1998
Number of episodes 19
Runtime 14 hours 53 minutes
"Namedni. Nasha era" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов продолжает создавать картину мира по годам. В качестве комментаторов, чьи реплики сопровождают сюжеты выпусков, в проекте приняли участие писатель и публицист Анатолий Стреляный, режиссер Рената Литвинова и актриса Татьяна Друбич. В 1996 году Парфенов решил поиграть с жанром программы «Намедни». Так передача из «информационной программы неполитических новостей» превратилась в полноценный «документальный цикл». Леонид Парфенов не забыл ни об одном значимом для россиянина явлении – от мыльной оперы «Санта-Барбара», которая десятилетие шла по ТВ, до продовольственного кризиса 90-х.

TV Show rating

8.4
Rate 11 votes
"Namedni. Nasha era" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
1973 год
Season 2 Episode 1
10 February 1998
1974 год
Season 2 Episode 2
17 February 1998
1975 год
Season 2 Episode 3
24 February 1998
1976 год
Season 2 Episode 4
1 March 1998
1977 год
Season 2 Episode 5
8 March 1998
1978 год
Season 2 Episode 6
15 March 1998
1979 год
Season 2 Episode 7
22 March 1998
1980 год
Season 2 Episode 8
29 March 1998
1981 год
Season 2 Episode 9
5 April 1998
1982 год
Season 2 Episode 10
12 April 1998
1983 год
Season 2 Episode 11
17 April 1998
1984 год
Season 2 Episode 12
22 April 1998
1985 год
Season 2 Episode 13
29 April 1998
1986 год
Season 2 Episode 14
4 May 1998
1987 год
Season 2 Episode 15
11 May 1998
1988 год
Season 2 Episode 16
18 May 1998
1989 год
Season 2 Episode 17
25 May 1998
1990 год
Season 2 Episode 18
2 June 1998
1991 год
Season 2 Episode 19
9 June 1998
TV series release schedule
