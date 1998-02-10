Во 2 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» Парфенов продолжает создавать картину мира по годам. В качестве комментаторов, чьи реплики сопровождают сюжеты выпусков, в проекте приняли участие писатель и публицист Анатолий Стреляный, режиссер Рената Литвинова и актриса Татьяна Друбич. В 1996 году Парфенов решил поиграть с жанром программы «Намедни». Так передача из «информационной программы неполитических новостей» превратилась в полноценный «документальный цикл». Леонид Парфенов не забыл ни об одном значимом для россиянина явлении – от мыльной оперы «Санта-Барбара», которая десятилетие шла по ТВ, до продовольственного кризиса 90-х.