В 1 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» бессменный автор и ведущий Леонид Парфенов представляет на экранах исторический и культурный срез жизни СССР с 1961 по 1972 год. В каждом эпизоде передачи рассказывается об одном годе из жизни страны. Парфенов обращает внимание на знаковые события, которые принес тот или иной год. При создании шоу использовались редкие, а порой и уникальные кадры хроники, отрывки из документальных и художественных фильмов. Полет Гагарина в 1961 году, отставка Хрущева в 1964-м, 50-летие комсомола в 68-м – каждое историческое событие Парфенов освещает всесторонне, ярко и объективно.