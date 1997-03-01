Menu
Namedni. Nasha era (1997), season 1

Namedni. Nasha era season 1 poster
Season premiere 1 March 1997
Production year 1997
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 24 minutes
В 1 сезоне шоу «Намедни. Наша эра» бессменный автор и ведущий Леонид Парфенов представляет на экранах исторический и культурный срез жизни СССР с 1961 по 1972 год. В каждом эпизоде передачи рассказывается об одном годе из жизни страны. Парфенов обращает внимание на знаковые события, которые принес тот или иной год. При создании шоу использовались редкие, а порой и уникальные кадры хроники, отрывки из документальных и художественных фильмов. Полет Гагарина в 1961 году, отставка Хрущева в 1964-м, 50-летие комсомола в 68-м – каждое историческое событие Парфенов освещает всесторонне, ярко и объективно.

8.4
Rate 11 votes
1961 год
Season 1 Episode 1
1 March 1997
1962 год
Season 1 Episode 2
2 March 1997
1963 год
Season 1 Episode 3
8 March 1997
1964 год
Season 1 Episode 4
9 March 1997
1965 год
Season 1 Episode 5
15 March 1997
1966 год
Season 1 Episode 6
16 March 1997
1967 год
Season 1 Episode 7
22 March 1997
1968 год
Season 1 Episode 8
29 March 1997
1969 год
Season 1 Episode 9
10 April 1997
1970 год
Season 1 Episode 10
17 April 1997
1971 год
Season 1 Episode 11
12 May 1997
1972 год
Season 1 Episode 12
24 May 1997
