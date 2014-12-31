В 1 сезоне сериала «Мама Люба» в обычном российском селе случается из ряда вон выходящее событие. К известным на всю деревню Светловым приезжает съемочная группа из самой столицы. Дело в том, что Любовь Светлова воспитывает десятерых детей, и московский канал решает сделать сюжет о ее веселом семействе. Задание поручают знаменитой телеведущей Инге, вот только у той голова занята другим. Она сама молола, красива, бездетна, а этим же вечером должна отправиться в Черногорию с женихом-бизнесменом. Однако история Любы и ее семьи неожиданно трогает девушку. Она решает взять большое интервью у самой матери.