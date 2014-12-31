Menu
Mama Lyuba 2014, season 1

Mama Lyuba season 1 poster
Мама Люба 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mama Lyuba" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мама Люба» в обычном российском селе случается из ряда вон выходящее событие. К известным на всю деревню Светловым приезжает съемочная группа из самой столицы. Дело в том, что Любовь Светлова воспитывает десятерых детей, и московский канал решает сделать сюжет о ее веселом семействе. Задание поручают знаменитой телеведущей Инге, вот только у той голова занята другим. Она сама молола, красива, бездетна, а этим же вечером должна отправиться в Черногорию с женихом-бизнесменом. Однако история Любы и ее семьи неожиданно трогает девушку. Она решает взять большое интервью у самой матери.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 December 2014
