Tikabo season 1 watch online

Tikabo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tikabo Seasons Season 1

Тикабо 0+
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 26
Runtime 2 hours 10 minutes
"Tikabo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тикабо» забавные существа под названием тикабо живут в особой волшебной реальности. Это неуемные и любознательные малыши, которые увлекаются коллекционированием знаний обо всем на свете. Но больше всего их интересует наш, человеческий мир. Поэтому они частенько путешествуют в него вместе со своим строгим, но внимательным воспитателем Ня. Тикабо посещают человеческие дома, магазины и парки, они изучают привычные для нас формы, цвета, предметы быта, продукты, учатся писать, читать и считать. Всеми своими наблюдениями они с радостью делятся с юными зрителями. А Ня следит, чтобы они каждый день пополняли свою коллекцию знаний.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Tikabo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 1 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 1 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 1 Episode 15
TBA
Серия 16
Season 1 Episode 16
TBA
Серия 17
Season 1 Episode 17
TBA
Серия 18
Season 1 Episode 18
TBA
Серия 19
Season 1 Episode 19
TBA
Серия 20
Season 1 Episode 20
TBA
Серия 21
Season 1 Episode 21
TBA
Серия 22
Season 1 Episode 22
TBA
Серия 23
Season 1 Episode 23
TBA
Серия 24
Season 1 Episode 24
TBA
Серия 25
Season 1 Episode 25
TBA
Серия 26
Season 1 Episode 26
TBA
TV series release schedule
