В 1 сезоне сериала «Тикабо» забавные существа под названием тикабо живут в особой волшебной реальности. Это неуемные и любознательные малыши, которые увлекаются коллекционированием знаний обо всем на свете. Но больше всего их интересует наш, человеческий мир. Поэтому они частенько путешествуют в него вместе со своим строгим, но внимательным воспитателем Ня. Тикабо посещают человеческие дома, магазины и парки, они изучают привычные для нас формы, цвета, предметы быта, продукты, учатся писать, читать и считать. Всеми своими наблюдениями они с радостью делятся с юными зрителями. А Ня следит, чтобы они каждый день пополняли свою коллекцию знаний.