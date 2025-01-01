В 1 сезоне сериала «Сумерки» события разворачиваются в небольшом американском городке Форкс, где большую часть времени идет дождь. Именно сюда приходится переехать юной девушке по имени Белла Свон, когда ее мать второй раз выходит замуж. Теперь Белла должна жить со своим нелюдимым отцом-полицейским и учиться в новой школе. Среди одноклассников ее внимание особенно привлекает странная семейка Каллен – несколько сказочно красивых юношей и девушек с бледной кожей. Когда Белла оказывается в опасности, ее чудом спасает Эдвард Каллен. Он обладает ненормальной для человека силой и скоростью, поэтому девушка начинает подозревать неладное.