В 1-м сезоне сериала «Богатая Маша» простая скромная девушка Мария, не выделяющаяся ни яркой внешностью, ни бойким характером, живет в провинциальном городке и работает в бригаде маляром. У нее есть большой секрет – она давно и безнадежно любит своего бригадира Серегу – веселого и обаятельного парня. Вот только тот даже не смотрит в ее сторону… если, конечно, ему не нужно свалить на нее внеурочную работу или сэкономить на зарплате. Еще у Маши есть лучшие подружки – ее напарницы Юля и Рая, которые тоже не упускают возможности на ней «поездить», отдавая ей неудобные смены и грязную работу. Но однажды Машу разыскивает юрист: ей досталось огромное наследство.