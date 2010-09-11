Menu
Bogataya Masha 2010, season 1

Богатая Маша 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Bogataya Masha " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Богатая Маша» простая скромная девушка Мария, не выделяющаяся ни яркой внешностью, ни бойким характером, живет в провинциальном городке и работает в бригаде маляром. У нее есть большой секрет – она давно и безнадежно любит своего бригадира Серегу – веселого и обаятельного парня. Вот только тот даже не смотрит в ее сторону… если, конечно, ему не нужно свалить на нее внеурочную работу или сэкономить на зарплате. Еще у Маши есть лучшие подружки – ее напарницы Юля и Рая, которые тоже не упускают возможности на ней «поездить», отдавая ей неудобные смены и грязную работу. Но однажды Машу разыскивает юрист: ей досталось огромное наследство.

3.3
Rate 13 votes
"Bogataya Masha " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 September 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 September 2010
