Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skin to the Max 2011 - 2012, season 2

Skin to the Max season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Skin to the Max Seasons Season 2

Skin to the Max 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Skin to the Max" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Без комплексов» выясняется, что отчаянные и смелые в сексе пары есть по всему земному шару. Например, в Южной Африке проводится вечеринка Animal Instinct, куда отправляются влюбленные Мел и Дженна. Они хотят попробовать нечто новое и оказываются в мире дикой природы и небывалого раскрепощения. Тем временем, в Уругвае молодая учительница Майя решается пойти со своим парнем на свингер-пати. А во Франции парень по имени Жан-Люк выставляет свое тело на благотворительном аукционе, где участвуют богатые и влиятельные дамы. Возможность быть проданным кому-то из них будоражит кровь в его жилах.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
"Skin to the Max" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Johannesburg / Montevideo
Season 2 Episode 1
21 November 2012
Cote d'Azur / Buenos Aires
Season 2 Episode 2
23 November 2012
Cape Town / Rome
Season 2 Episode 3
25 November 2012
Budapest / Athens
Season 2 Episode 4
4 December 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more