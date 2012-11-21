Во 2-м сезоне сериала «Без комплексов» выясняется, что отчаянные и смелые в сексе пары есть по всему земному шару. Например, в Южной Африке проводится вечеринка Animal Instinct, куда отправляются влюбленные Мел и Дженна. Они хотят попробовать нечто новое и оказываются в мире дикой природы и небывалого раскрепощения. Тем временем, в Уругвае молодая учительница Майя решается пойти со своим парнем на свингер-пати. А во Франции парень по имени Жан-Люк выставляет свое тело на благотворительном аукционе, где участвуют богатые и влиятельные дамы. Возможность быть проданным кому-то из них будоражит кровь в его жилах.