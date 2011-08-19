Menu
Skin to the Max 2011 - 2012 season 1

Skin to the Max season 1 poster
Skin to the Max 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Skin to the Max" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Без комплексов» первая история разворачивается в самом страстном городе мира – Рио-де-Жанейро. Здесь живут влюбленные Рафаэль и Изабель, которые давно хотят попробовать что-нибудь новенькое в постели. Однажды они осмеливаются на эксперимент и отправляются в клуб для свингеров. В это время в Амстердаме другая счастливая пара, женатая уже много лет, также решает воплотить смелую фантазию. Супруг признается, что хотел бы увидеть, как его женщина занимается любовью с другим человеком. А японская красавица, живущая в Киото, предлагает своей любовнице снять комнату в тематическом отеле для фетишистов.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
"Skin to the Max" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Rio de Janeiro / Amsterdam
Season 1 Episode 1
19 August 2011
Kyoto / Berlin
Season 1 Episode 2
26 August 2011
Prague / Copenhagen
Season 1 Episode 3
9 September 2011
Barcelona / Croatia
Season 1 Episode 4
16 September 2011
Tokyo / Toronto
Season 1 Episode 5
23 September 2011
Paris / St. Petersburg
Season 1 Episode 6
30 September 2011
TV series release schedule
