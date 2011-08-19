В 1-м сезоне сериала «Без комплексов» первая история разворачивается в самом страстном городе мира – Рио-де-Жанейро. Здесь живут влюбленные Рафаэль и Изабель, которые давно хотят попробовать что-нибудь новенькое в постели. Однажды они осмеливаются на эксперимент и отправляются в клуб для свингеров. В это время в Амстердаме другая счастливая пара, женатая уже много лет, также решает воплотить смелую фантазию. Супруг признается, что хотел бы увидеть, как его женщина занимается любовью с другим человеком. А японская красавица, живущая в Киото, предлагает своей любовнице снять комнату в тематическом отеле для фетишистов.