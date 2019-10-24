Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Victor Lessard 2017 - 2019, season 3

Victor Lessard season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Victor Lessard Seasons Season 3

Victor Lessard 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Victor Lessard" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Виктор Лессар» следователь Виктор Лессар с членами своей команды продолжает расследование опасных преступлений. В своих поисках убийца мучает новую жертву. Виктор и Жасинта изо всех сил пытаются найти связь между различными элементами расследования. Лилли-Джейд удается сбежать. Профессор философии оказал ей помощь и продолжает заботиться о ней. Затем Виктор и Джасинта должны выяснить причину убийства обезглавленного высокопоставленного полицейского. Сотрудники правоохранительных органов также арестовывают мужчину, который пытается найти свою дочь Мириам.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
"Victor Lessard" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3 Episode 1
24 October 2019
Episode 2
Season 3 Episode 2
24 October 2019
Episode 3
Season 3 Episode 3
24 October 2019
Episode 4
Season 3 Episode 4
24 October 2019
Episode 5
Season 3 Episode 5
24 October 2019
Episode 6
Season 3 Episode 6
24 October 2019
Episode 7
Season 3 Episode 7
24 October 2019
Episode 8
Season 3 Episode 8
24 October 2019
Episode 9
Season 3 Episode 9
24 October 2019
Episode 10
Season 3 Episode 10
24 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more