В 3 сезоне сериала «Виктор Лессар» следователь Виктор Лессар с членами своей команды продолжает расследование опасных преступлений. В своих поисках убийца мучает новую жертву. Виктор и Жасинта изо всех сил пытаются найти связь между различными элементами расследования. Лилли-Джейд удается сбежать. Профессор философии оказал ей помощь и продолжает заботиться о ней. Затем Виктор и Джасинта должны выяснить причину убийства обезглавленного высокопоставленного полицейского. Сотрудники правоохранительных органов также арестовывают мужчину, который пытается найти свою дочь Мириам.