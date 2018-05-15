Menu
Victor Lessard 2017 - 2019 season 2

Victor Lessard season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Victor Lessard Seasons Season 2

Victor Lessard 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Victor Lessard" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Виктор Лессар» Виктор и Джасинта Тейлор отчаянно пытаются остановить убийцу. Время играет против Нади, которой угрожает серьезная опасность. Убийца запланировал эффектное преступление с участием человека в образе Деда Мороза и намерен воплотить его в реальность. В конце расследования Виктор примет важные решения для своей профессиональной и личной жизни, в то время как его отец бросит своему сыну последний вызов. Затем герои раскрывают деятельность сети «Фатима». Благодаря Джакомо и Дювалье Виктор наконец узнает, что скрывает Фатима и как Тангуай замешан в этом деле. 

Series rating

6.8
Rate 13 votes
"Victor Lessard" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
15 May 2018
Episode 2
Season 2 Episode 2
15 May 2018
Episode 3
Season 2 Episode 3
15 May 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
15 May 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
15 May 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
15 May 2018
Episode 7
Season 2 Episode 7
15 May 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
15 May 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
15 May 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
15 May 2018
TV series release schedule
