Во 2 сезоне сериала «Виктор Лессар» Виктор и Джасинта Тейлор отчаянно пытаются остановить убийцу. Время играет против Нади, которой угрожает серьезная опасность. Убийца запланировал эффектное преступление с участием человека в образе Деда Мороза и намерен воплотить его в реальность. В конце расследования Виктор примет важные решения для своей профессиональной и личной жизни, в то время как его отец бросит своему сыну последний вызов. Затем герои раскрывают деятельность сети «Фатима». Благодаря Джакомо и Дювалье Виктор наконец узнает, что скрывает Фатима и как Тангуай замешан в этом деле.