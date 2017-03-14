В 1 сезоне сериала «Виктор Лессар» главным действующим лицом является следователь отдела по расследованию тяжких преступлений по имени Виктор. Он вернулся к своим обязанностям после неудачной миссии. Главный герой приступает к расследованию ритуальных убийств, которые жестоко столкнут его с прошлым. Вместе со своей напарницей по имени Джасинта Тейлон и новичком Лоик Дюбуа Виктор пытается раскрыть убийство Джудит Харпер, которую убили с помощью странного орудия пыток. Тем временем офицер Надя Фернандес оказывается свидетелем суицида Андре Лорти. В тот же день адвокат Филип Лоусон получает таинственное письмо.