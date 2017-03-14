Menu
Victor Lessard 2017 - 2019 season 1

Victor Lessard 16+
Season premiere 14 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
В 1 сезоне сериала «Виктор Лессар» главным действующим лицом является следователь отдела по расследованию тяжких преступлений по имени Виктор. Он вернулся к своим обязанностям после неудачной миссии. Главный герой приступает к расследованию ритуальных убийств, которые жестоко столкнут его с прошлым. Вместе со своей напарницей по имени Джасинта Тейлон и новичком Лоик Дюбуа Виктор пытается раскрыть убийство Джудит Харпер, которую убили с помощью странного орудия пыток. Тем временем офицер Надя Фернандес оказывается свидетелем суицида Андре Лорти. В тот же день адвокат Филип Лоусон получает таинственное письмо.

6.8
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 March 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 March 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 March 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 March 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 March 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 March 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 March 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 March 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 March 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 March 2017
