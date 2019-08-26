Menu
À l'intérieur 2019, season 1

Season premiere 26 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Внутри убийства» события разворачиваются в стенах лечебницы для душевнобольных, где однажды происходит чудовищное преступление. Кто-то жестоко расправился с одной из пациенток. Девушка отличалась от других пациентов, проходящих лечение в клинике, тем, что вела дневник. Она записывала там свои мысли и чувства, анализировала сменяющиеся состояния. За расследование принимается молодая сотрудница полиции, которая никогда не вела столь серьезных дел. Ей предстоит научиться отличать правду от лжи, присмотреться к персоналу клиники и определить мотив преступника. Анжель чувствует, что разгадка кроется в дневнике.

6.1
À Agnès D.
Season 1 Episode 1
26 August 2019
Ariane
Season 1 Episode 2
26 August 2019
Maxime
Season 1 Episode 3
2 September 2019
Rose
Season 1 Episode 4
2 September 2019
Simon
Season 1 Episode 5
9 September 2019
Ana
Season 1 Episode 6
9 September 2019
