В 9 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1999 года в Серпухове неизвестный жестоко расправился с главой акционерного общества «ОТЭК» Александром Михневичем. Следователям удалось выяснить, что заказал убийство технический директор компании. Он угодил за решетку на 17 лет. Осенью того же года в столичную прокуратуру обратился инженер Поляков. По словам мужчины, его супругу лишил жизни какой-то маньяк. Однако обстоятельства смерти женщины не показались специалистам подозрительными, и уголовного дела заводить не стали. Однако вскоре выяснилось, что в этом районе умерла не только жена Полякова...