Kriminalnaya Rossiya season 9 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 9 poster
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 9
Season premiere 26 January 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Kriminalnaya Rossiya" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1999 года в Серпухове неизвестный жестоко расправился с главой акционерного общества «ОТЭК» Александром Михневичем. Следователям удалось выяснить, что заказал убийство технический директор компании. Он угодил за решетку на 17 лет. Осенью того же года в столичную прокуратуру обратился инженер Поляков. По словам мужчины, его супругу лишил жизни какой-то маньяк. Однако обстоятельства смерти женщины не показались специалистам подозрительными, и уголовного дела заводить не стали. Однако вскоре выяснилось, что в этом районе умерла не только жена Полякова...

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 9 - Кошмар в семейном общежитии
Season 9 Episode 1
26 January 2004
Выпуск 2 - Тульская бойня, часть первая
Season 9 Episode 2
2 February 2004
Выпуск 3 - Тульская бойня, часть вторая
Season 9 Episode 3
9 February 2004
Выпуск 4 - Последнее дело Пушкина, часть первая
Season 9 Episode 4
29 March 2004
Выпуск 5 - Последнее дело Пушкина, часть вторая
Season 9 Episode 5
5 April 2004
Выпуск 6 - Прописка на тот свет, часть первая
Season 9 Episode 6
19 April 2004
Выпуск 7 - Прописка на тот свет, часть вторая
Season 9 Episode 7
26 April 2004
Выпуск 8 - Ночные ястребы, часть первая
Season 9 Episode 8
17 May 2004
Выпуск 9 - Ночные ястребы, часть вторая
Season 9 Episode 9
24 May 2004
Выпуск 10 - Монстр из Старожилово, часть первая
Season 9 Episode 10
19 July 2004
Выпуск 11 - Монстр из Старожилово, часть вторая
Season 9 Episode 11
26 July 2004
Выпуск 12 - По следу сибирского зверя, часть первая
Season 9 Episode 12
23 October 2004
Выпуск 13 - По следу сибирского зверя, часть вторая
Season 9 Episode 13
30 October 2004
Выпуск 14 - Неуловимый привкус смерти, часть первая
Season 9 Episode 14
20 November 2004
Выпуск 15 - Неуловимый привкус смерти, часть вторая
Season 9 Episode 15
27 November 2004
Выпуск 16 - Безумная семейка
Season 9 Episode 16
25 December 2004
