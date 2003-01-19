В 8 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Санкт-Петербурге случилось разбойное нападение на одну из квартир. Спустя некоторое время в городе случилась серия аналогичных преступлений. В случае сопротивления вор безжалостно расправлялся с жертвами. Через несколько лет преступника удалось обнаружить. Мужчина не дождался судебного слушания и покончил с жизнью в следственном изоляторе. В начале нулевых в столице было совершено чудовищное убийство семьи — супругов и их сына. С банковского счета убитых сняли крупную сумму денег. Грабителем и убийцей оказался мужчина, который снимал квартиру у жертв.