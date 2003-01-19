Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kriminalnaya Rossiya season 8 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 8

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 8
Season premiere 19 January 2003
Production year 2003
Number of episodes 23
Runtime 17 hours 15 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Санкт-Петербурге случилось разбойное нападение на одну из квартир. Спустя некоторое время в городе случилась серия аналогичных преступлений. В случае сопротивления вор безжалостно расправлялся с жертвами. Через несколько лет преступника удалось обнаружить. Мужчина не дождался судебного слушания и покончил с жизнью в следственном изоляторе. В начале нулевых в столице было совершено чудовищное убийство семьи — супругов и их сына. С банковского счета убитых сняли крупную сумму денег. Грабителем и убийцей оказался мужчина, который снимал квартиру у жертв.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Выпуск 1 - Смертоносное трио
Season 8 Episode 1
19 January 2003
Выпуск 2 - Репортаж с того света, часть первая
Season 8 Episode 2
26 January 2003
Выпуск 3 - Репортаж с того света, часть вторая
Season 8 Episode 3
2 February 2003
Выпуск 4 - Опасные праздники, часть первая
Season 8 Episode 4
9 February 2003
Выпуск 5 - Опасные праздники, часть вторая
Season 8 Episode 5
16 February 2003
Выпуск 6 - Палачи, часть первая
Season 8 Episode 6
23 February 2003
Выпуск 8 - Палачи, часть вторая
Season 8 Episode 7
2 March 2003
Выпуск 8 - Конец бригады, часть первая
Season 8 Episode 8
9 March 2003
Выпуск 9 - Конец бригады, часть вторая
Season 8 Episode 9
16 March 2003
Выпуск 10 - Конец бригады, часть третья
Season 8 Episode 10
23 March 2003
Выпуск 11 - Предъявите валюту! [часть первая]
Season 8 Episode 11
30 March 2003
Выпуск 12 - Предъявите валюту! [часть вторая]
Season 8 Episode 12
6 April 2003
Выпуск 13 - Бриллианты для мафии, часть первая
Season 8 Episode 13
13 April 2003
Выпуск 14 - Бриллианты для мафии, часть вторая
Season 8 Episode 14
20 April 2003
Выпуск 15 - Злодей на все руки, часть первая
Season 8 Episode 15
1 June 2003
Выпуск 16 - Злодей на все руки, часть вторая
Season 8 Episode 16
8 June 2003
Выпуск 17 - Особенности провинциального сыска, часть первая
Season 8 Episode 17
3 November 2003
Выпуск 18 - Особенности провинциального сыска, часть вторая
Season 8 Episode 18
10 November 2003
Выпуск 20 - Смертельный звонок, часть вторая
Season 8 Episode 20
24 November 2003
Выпуск 21 - Казаки-разбойники, часть первая
Season 8 Episode 21
1 December 2003
Выпуск 22 - Казаки-разбойники, часть вторая
Season 8 Episode 22
8 December 2003
Выпуск 23 - Зомби, часть первая
Season 8 Episode 23
22 December 2003
Выпуск 24 - Зомби, часть вторая
Season 8 Episode 24
19 January 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more