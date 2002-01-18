Menu
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 7
Season premiere 18 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Kriminalnaya Rossiya" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 1998 года в Ростове-на-Дону сын главы Ростовского отделения Сбербанка стал жертвой похищения. К отцу обратились с требованием выкупа в размере 800 000 долларов. Все попытки милиции поймать банду не увенчались успехом, однако спустя месяц Максим смог совершить побег, лишив жизни одного из бандитов. Осенью 1999 года Смоленск поразила новость о насильственной смерти 18-летней девушки. На протяжении последующих месяцев стало известно о гибели еще девяти девушек. Маньяка удалось найти, им оказался охранник рынка Сергей Черный. Специалисты объявили его невменяемым.

Выпуск 1 - Ростовские оборотни, часть первая
Season 7 Episode 1
18 January 2002
Выпуск 2 - Ростовские оборотни, часть вторая
Season 7 Episode 2
25 February 2002
Выпуск 3 - Неутомимый заказчик
Season 7 Episode 3
1 February 2002
Выпуск 4 - Отморозки, часть первая
Season 7 Episode 4
8 February 2002
Выпуск 5 - Отморозки, часть вторая
Season 7 Episode 5
15 February 2002
Выпуск 6 - Чёрная лента
Season 7 Episode 6
22 February 2002
Выпуск 7 - Поставщик смерти
Season 7 Episode 7
1 March 2002
Выпуск 8 - Дьявольская сумка
Season 7 Episode 8
15 March 2002
Выпуск 9 - Жигулёвская битва, часть первая
Season 7 Episode 9
22 March 2002
Выпуск 10 - Жигулёвская битва, часть вторая
Season 7 Episode 10
29 March 2002
Выпуск 11 - Жигулёвская битва, часть третья
Season 7 Episode 11
5 April 2002
Выпуск 12 - Убить по-американски, часть первая
Season 7 Episode 12
12 April 2002
Выпуск 13 - Убить по-американски, часть вторая
Season 7 Episode 13
19 April 2002
Выпуск 14 - Тюремный волк, часть первая
Season 7 Episode 14
17 April 2002
Выпуск 15 - Тюремный волк, часть вторая
Season 7 Episode 15
24 May 2002
Выпуск 16 - Фальшивомонетчики, часть первая (версия НТВ)
Season 7 Episode 16
31 May 2002
Выпуск 17 - Фальшивомонетчики, часть вторая (версия НТВ)
Season 7 Episode 17
7 June 2002
Выпуск 18 - Евроремонт для убийцы, часть первая
Season 7 Episode 18
6 October 2002
Выпуск 19 - Евроремонт для убийцы, часть вторая
Season 7 Episode 19
6 October 2002
Выпуск 20 - Осторожно: квартирант! [часть первая]
Season 7 Episode 20
13 October 2002
Выпуск 21 - Осторожно: квартирант! [часть вторая]
Season 7 Episode 21
13 October 2002
Выпуск 22 - "Никита" из Подмосковья
Season 7 Episode 22
20 October 2002
Выпуск 23 - Похитители детства, часть первая
Season 7 Episode 23
27 October 2002
Выпуск 24 - Похитители детства, часть вторая
Season 7 Episode 24
3 November 2002
Выпуск 25 - Факультет убийц, часть первая
Season 7 Episode 25
17 November 2002
Выпуск 26 - Факультет убийц, часть вторая
Season 7 Episode 26
24 November 2002
Выпуск 27 - Крысоловы, часть первая
Season 7 Episode 27
1 December 2002
Выпуск 28 - Крысоловы, часть вторая
Season 7 Episode 28
8 December 2002
Выпуск 29 - Дьяволица, часть первая
Season 7 Episode 29
22 December 2002
Выпуск 30 - Дьяволица, часть вторая
Season 7 Episode 30
29 December 2002
Выпуск 31 - Кровавый безумец
Season 7 Episode 31
TBA
Выпуск 19 - Смертельный звонок, часть первая
Season 8 Episode 19
17 November 2003
