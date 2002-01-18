В 7 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 1998 года в Ростове-на-Дону сын главы Ростовского отделения Сбербанка стал жертвой похищения. К отцу обратились с требованием выкупа в размере 800 000 долларов. Все попытки милиции поймать банду не увенчались успехом, однако спустя месяц Максим смог совершить побег, лишив жизни одного из бандитов. Осенью 1999 года Смоленск поразила новость о насильственной смерти 18-летней девушки. На протяжении последующих месяцев стало известно о гибели еще девяти девушек. Маньяка удалось найти, им оказался охранник рынка Сергей Черный. Специалисты объявили его невменяемым.