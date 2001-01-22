Menu
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 6
Season premiere 22 January 2001
Production year 2001
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в милицию пришла женщина, которая потеряла своего сына. Он работал в компании НРПФ «Север». Вскоре стало известно о смерти одного из директоров фирмы. В рамках расследования выяснилось, что компания является финансовой пирамидой. Осенью 1993 года в Рязани в клубе завода «Рязсельмаш» случилась бандитская разборка, во время которой скончались восемь человек. Еще девять мужчин были экстренно госпитализированы с серьезными ранениями. Единственными, кто мог спланировать такую акцию, являлись представители Слоновской преступной группировки.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Берегись компаньона, часть первая
Season 6 Episode 1
22 January 2001
Выпуск 2 - Берегись компаньона, часть вторая
Season 6 Episode 2
23 January 2001
Выпуск 3 - Охота на слонов, часть первая
Season 6 Episode 3
12 February 2001
Выпуск 4 - Охота на слонов, часть вторая
Season 6 Episode 4
13 February 2001
Выпуск 5 - Доктор „Смерть“, часть первая
Season 6 Episode 5
28 September 2001
Выпуск 6 - Доктор „Смерть“, часть вторая
Season 6 Episode 6
5 October 2001
Выпуск 7 - Домодедовский упырь, часть первая
Season 6 Episode 7
12 October 2001
Выпуск 9 -Убийственная страсть, часть первая
Season 6 Episode 9
2 November 2001
Выпуск 11 - Лохотронщики, часть первая
Season 6 Episode 11
16 November 2001
Выпуск 12 - Лохотронщики, часть вторая
Season 6 Episode 12
23 November 2001
Выпуск 13 - Адская бочка, часть первая
Season 6 Episode 13
30 November 2001
Выпуск 14 - Адская бочка, часть вторая
Season 6 Episode 14
7 December 2001
Выпуск 15 - Операция „Спрут“, часть первая
Season 6 Episode 15
14 December 2001
Выпуск 16 - Операция „Спрут“, часть вторая
Season 6 Episode 16
21 December 2001
Выпуск 17 - Ночная стая
Season 6 Episode 17
28 December 2001
