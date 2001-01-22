В 6 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в милицию пришла женщина, которая потеряла своего сына. Он работал в компании НРПФ «Север». Вскоре стало известно о смерти одного из директоров фирмы. В рамках расследования выяснилось, что компания является финансовой пирамидой. Осенью 1993 года в Рязани в клубе завода «Рязсельмаш» случилась бандитская разборка, во время которой скончались восемь человек. Еще девять мужчин были экстренно госпитализированы с серьезными ранениями. Единственными, кто мог спланировать такую акцию, являлись представители Слоновской преступной группировки.