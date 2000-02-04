В 5 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1996 года в Новокузнецке нашли расчлененные тела детей. Это расследование стало известно как дело о сибирском потрошителе, который зверски расправился с десятком детей. Через некоторое время в Самарской области случилась серия аналогичных убийств, за которые понес наказание Олег Рыльков. Но он никак не был связан с преступлениями в Новокузнецке. В 1998 году в Северной столице было совершено больше сотни преступлений, связанных с кражей культурных ценностей. На расследование у милиции ушли годы. За основу серии взята специальная операция 12-го отдела Уголовного розыска Санкт-Петербурга.