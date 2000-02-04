Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kriminalnaya Rossiya season 5 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 5

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 5
Season premiere 4 February 2000
Production year 2000
Number of episodes 25
Runtime 18 hours 45 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1996 года в Новокузнецке нашли расчлененные тела детей. Это расследование стало известно как дело о сибирском потрошителе, который зверски расправился с десятком детей. Через некоторое время в Самарской области случилась серия аналогичных убийств, за которые понес наказание Олег Рыльков. Но он никак не был связан с преступлениями в Новокузнецке. В 1998 году в Северной столице было совершено больше сотни преступлений, связанных с кражей культурных ценностей. На расследование у милиции ушли годы. За основу серии взята специальная операция 12-го отдела Уголовного розыска Санкт-Петербурга.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Выпуск 1 - Сибирский потрошитель, часть первая
Season 5 Episode 1
4 February 2000
Выпуск 2 - Сибирский потрошитель, часть вторая
Season 5 Episode 2
11 February 2000
Выпуск 3 - Двенадцатый отдел
Season 5 Episode 3
18 February 2000
Выпуск 4 - Заложники «чёрного золота», часть первая
Season 5 Episode 4
25 February 2000
Выпуск 5 - Заложники «чёрного золота», часть вторая
Season 5 Episode 5
3 March 2000
Выпуск 6 - Операция «Таджик»
Season 5 Episode 6
10 March 2000
Выпуск 7 - Бешеное золото, часть первая
Season 5 Episode 7
17 March 2000
Выпуск 8 - Бешеное золото, часть вторая
Season 5 Episode 8
24 March 2000
Выпуск 9 - Последний выстрел
Season 5 Episode 9
31 March 2000
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
7 April 2000
Выпуск 11 - ТТ для киллера, часть первая
Season 5 Episode 11
24 April 2000
Выпуск 12 - ТТ для киллера, часть вторая
Season 5 Episode 12
25 April 2000
Выпуск 13 - Охотники на маньяков, часть первая
Season 5 Episode 13
4 September 2000
Выпуск 14 - Охотники на маньяков, часть вторая
Season 5 Episode 14
11 September 2000
Выпуск 15 - Чума, часть первая
Season 5 Episode 15
2 October 2000
Выпуск 16 - Чума, часть вторая
Season 5 Episode 16
9 October 2000
Выпуск 17 - Месть чемпиона
Season 5 Episode 17
16 October 2000
Выпуск 18 - Братья по крови, часть первая
Season 5 Episode 18
23 October 2000
Выпуск 19 - Братья по крови, часть вторая
Season 5 Episode 19
30 October 2000
Выпуск 20 - Банда неудачников, часть первая
Season 5 Episode 20
13 November 2000
Выпуск 21 - Банда неудачников, часть вторая
Season 5 Episode 21
20 November 2000
Выпуск 22 - Дневник оборотня, часть первая
Season 5 Episode 22
4 December 2000
Выпуск 23 - Дневник оборотня, часть вторая
Season 5 Episode 23
5 December 2000
Выпуск 8 - Домодедовский упырь, часть вторая
Season 6 Episode 8
19 October 2001
Выпуск 10 - Убийственная страсть, часть вторая
Season 6 Episode 10
9 November 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more