В 4 сезоне шоу «Криминальная Россия» зимой 1995 года в Зарайске похитили депутата Госдумы Сергея Скорочкина. Спустя некоторое время его нашли мертвым. Следователи задержали заказчика и наемного убийцу, но только двое из заговорщиков были осуждены за похищение человека, которое повлекло за собой смерть. Летом 1997 года в службу вневедомственной охраны Москвы пришло известие о вооруженном нападении на склад, расположенный на Гончарной. Приехавшие на место происшествия милиционеры открыли по преступникам огонь. В результате стрельбы погибли три сотрудника правоохранительных органов.