Kriminalnaya Rossiya season 4 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 4

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 4
Season premiere 5 January 1999
Production year 1999
Number of episodes 30
Runtime 22 hours 30 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Криминальная Россия» зимой 1995 года в Зарайске похитили депутата Госдумы Сергея Скорочкина. Спустя некоторое время его нашли мертвым. Следователи задержали заказчика и наемного убийцу, но только двое из заговорщиков были осуждены за похищение человека, которое повлекло за собой смерть. Летом 1997 года в службу вневедомственной охраны Москвы пришло известие о вооруженном нападении на склад, расположенный на Гончарной. Приехавшие на место происшествия милиционеры открыли по преступникам огонь. В результате стрельбы погибли три сотрудника правоохранительных органов.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Убийство депутата Скорочкина
Season 4 Episode 1
5 January 1999
Выпуск 2 - Схватка на Гончарной
Season 4 Episode 2
5 February 1999
Выпуск 3 - Ошибка киллера
Season 4 Episode 3
12 February 1999
Выпуск 4 - Как украсть миллиард
Season 4 Episode 4
19 February 1999
Выпуск 5 - Конопляный рейс
Season 4 Episode 5
26 February 1999
Выпуск 6 - Побег из «Крестов», часть первая
Season 4 Episode 6
5 March 1999
Выпуск 7 - Побег из «Крестов», часть вторая
Season 4 Episode 7
12 March 1999
Выпуск 8 - Спасти любой ценой, часть первая
Season 4 Episode 8
19 March 1999
Выпуск 9 - Спасти любой ценой, часть вторая
Season 4 Episode 9
26 March 1999
Выпуск 10 - Погоня за призраками, часть первая
Season 4 Episode 10
2 April 1999
Выпуск 11 - Погоня за призраками, часть вторая
Season 4 Episode 11
9 April 1999
Выпуск 12 - Деревенский киллер
Season 4 Episode 12
19 April 1999
Выпуск 13 - Особенности национальной разборки, часть первая
Season 4 Episode 13
14 May 1999
Выпуск 14 - Особенности национальной разборки, часть вторая
Season 4 Episode 14
21 May 1999
Выпуск 15 - Неуловимый взломщик, часть первая
Season 4 Episode 15
10 September 1999
Выпуск 16 - Неуловимый взломщик, часть вторая
Season 4 Episode 16
17 September 1999
Выпуск 17 - Люберецкий изувер
Season 4 Episode 17
24 September 1999
Выпуск 18 - Похищение «Страдивари»
Season 4 Episode 18
1 October 1999
Выпуск 19 - Овечкины: никто не хотел убивать, часть первая
Season 4 Episode 19
10 October 1999
Выпуск 20 - Овечкины: никто не хотел убивать, часть вторая
Season 4 Episode 20
10 October 1999
Выпуск 21 - Операция «Ловушка»
Season 4 Episode 21
22 October 1999
Выпуск 22 - Двойное убийство
Season 4 Episode 22
29 October 1999
Выпуск 23 - Операция «Клофелин»
Season 4 Episode 23
5 November 1999
Выпуск 24 - Возвращение Терминатора, часть первая
Season 4 Episode 24
12 November 1999
Выпуск 25 - Возвращение Терминатора, часть вторая
Season 4 Episode 25
19 November 1999
Выпуск 26 - В сетях дьявола, часть первая
Season 4 Episode 26
26 November 1999
Выпуск 27 - В сетях дьявола, часть вторая
Season 4 Episode 27
3 December 1999
Выпуск 28 - Десятый отдел
Season 4 Episode 28
10 December 1999
Выпуск 4 - Роковая коллекция, часть первая
Season 4 Episode 29
17 December 1999
Выпуск 30 - Роковая коллекция, часть вторая
Season 4 Episode 30
24 December 1999
