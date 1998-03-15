Menu
Russian
Криминальная Россия
Сезон 3
Season premiere 15 March 1998
Production year 1998
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes
В 3 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1995 года в суде Кировской области планировалось слушание. Но одна из подсудимых, Татьяна Козикова, которая находилась под подпиской о невыезде, не пришла в зал суда. Мать женщины сообщила, что дочь пропала несколько дней назад. Через время начали пропадать и другие горожане. Еще одно запутанное дело озадачило московских следователей в 1994 году, когда на улице Зорге нашли тело женщины. Жертвой оказалась подруга знаменитого столичного криминального авторитета Леонида Завадского по кличке Ленчик. Сначала подозрение пало на него, но у мужчины на момент смерти женщины оказалось алиби.

8.0
Выпуск 1 - Кооператив «Узник»
Season 3 Episode 1
15 March 1998
Выпуск 3 - Поцелуй Иуды
Season 3 Episode 2
22 March 1998
Выпуск 3 - Неистовый налётчик
Season 3 Episode 3
29 March 1998
Выпуск 4 - Убить по-русски, часть первая
Season 3 Episode 4
5 April 1998
Выпуск 5 - Убить по-русски, часть вторая
Season 3 Episode 5
12 April 1998
Выпуск 6 - Марки из Голландии
Season 3 Episode 6
19 April 1998
Выпуск 7 - Смерть у обочины
Season 3 Episode 7
26 April 1998
Выпуск 8 - Троих надо убрать
Season 3 Episode 8
3 May 1998
Выпуск 9 - Волки по партии
Season 3 Episode 9
10 May 1998
Выпуск 10 - Охота на двойника
Season 3 Episode 10
17 May 1998
Выпуск 11 - Чёрный героин
Season 3 Episode 11
24 May 1998
Выпуск 12 - Тайна Невского лесопарка
Season 3 Episode 12
27 September 1998
Выпуск 13 - Гангстеры и филантропы
Season 3 Episode 13
4 October 1998
Выпуск 14 - Великолукские. От рассвета до заката
Season 3 Episode 14
11 October 1998
Выпуск 15 - Убийца по объявлению
Season 3 Episode 15
14 October 1998
Выпуск 16 - Последним не будет
Season 3 Episode 16
2 November 1998
Выпуск 17 - Брянские волки
Season 3 Episode 17
3 November 1998
Выпуск 18 - Поддельники
Season 3 Episode 18
6 November 1998
