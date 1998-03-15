В 3 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1995 года в суде Кировской области планировалось слушание. Но одна из подсудимых, Татьяна Козикова, которая находилась под подпиской о невыезде, не пришла в зал суда. Мать женщины сообщила, что дочь пропала несколько дней назад. Через время начали пропадать и другие горожане. Еще одно запутанное дело озадачило московских следователей в 1994 году, когда на улице Зорге нашли тело женщины. Жертвой оказалась подруга знаменитого столичного криминального авторитета Леонида Завадского по кличке Ленчик. Сначала подозрение пало на него, но у мужчины на момент смерти женщины оказалось алиби.