Криминальная Россия 12+
Title Сезон 2
Season premiere 12 January 1997
Production year 1997
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в столице на Ленинском проспекте случился взрыв, который стал причиной смерти лидера Новокузнецкой банды Владимира Лабоцкого. Эксперты выяснили, что взрывчатка располагалась прямо на его теле. Спустя некоторое время члены преступного клана стали бороться за лидерские позиции, в результате чего погибли несколько человек. Зимой 1978 года под мостом в городе Шахты нашли тело девочки. Следствие выяснило, что к ее смерти причастен местный житель Александр Кравченко. После его казни прошло 3 года, и в Ростове-на-Дону произошла серия аналогичных преступлений...

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Синдикат убийц
Season 2 Episode 1
12 January 1997
Выпуск 2 - По следу Сатаны, часть первая
Season 2 Episode 2
18 January 1997
Выпуск 3 - По следу Сатаны, часть вторая
Season 2 Episode 3
19 January 1997
Выпуск 4 - Курганский Терминатор
Season 2 Episode 4
25 January 1997
Выпуск 5 - Афера
Season 2 Episode 5
26 January 1997
Выпуск 6 - Ложный курьер
Season 2 Episode 6
1 February 1997
Выпуск 7 - Дело «Вэпса». Вся бандитская власть
Season 2 Episode 7
8 February 1997
