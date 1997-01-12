Во 2 сезоне шоу «Криминальная Россия» летом 1994 года в столице на Ленинском проспекте случился взрыв, который стал причиной смерти лидера Новокузнецкой банды Владимира Лабоцкого. Эксперты выяснили, что взрывчатка располагалась прямо на его теле. Спустя некоторое время члены преступного клана стали бороться за лидерские позиции, в результате чего погибли несколько человек. Зимой 1978 года под мостом в городе Шахты нашли тело девочки. Следствие выяснило, что к ее смерти причастен местный житель Александр Кравченко. После его казни прошло 3 года, и в Ростове-на-Дону произошла серия аналогичных преступлений...