В 16 сезоне шоу «Криминальная Россия» в нулевые в Вологде случилось несколько изнасилований и убийств молодых женщин. Следствию удалось установить, что в городе орудовала преступная группировка. Ее лидера приговорили к пожизненному лишению свободы. Зимой 2005 года в одном из питерских электропоездов нашли тело Рината Сайфутдинова. Мужчину больше двадцати раз ударили ножом. У жертвы исчезли личные вещи, среди которых был сотовый телефон. Впоследствии его обнаружили у цыган, торгующих наркотиками. Те сообщили, что мобильный телефон им принесла женщина, которая регулярно покупала запрещенные вещества.