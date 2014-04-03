Menu
Kriminalnaya Rossiya season 16 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 16 poster
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 16
Season premiere 3 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 16 сезоне шоу «Криминальная Россия» в нулевые в Вологде случилось несколько изнасилований и убийств молодых женщин. Следствию удалось установить, что в городе орудовала преступная группировка. Ее лидера приговорили к пожизненному лишению свободы. Зимой 2005 года в одном из питерских электропоездов нашли тело Рината Сайфутдинова. Мужчину больше двадцати раз ударили ножом. У жертвы исчезли личные вещи, среди которых был сотовый телефон. Впоследствии его обнаружили у цыган, торгующих наркотиками. Те сообщили, что мобильный телефон им принесла женщина, которая регулярно покупала запрещенные вещества.

8.0
Rate 12 votes
Выпуск 1 - Голые мертвецы
Season 16 Episode 1
3 April 2014
Выпуск 2 - Чёрный полковник
Season 16 Episode 2
10 April 2014
Выпуск 3 - Багровая охота
Season 16 Episode 3
17 April 2014
Выпуск 4 - Кровавое золото
Season 16 Episode 4
24 April 2014
Выпуск 5 - Глоток смерти
Season 16 Episode 5
15 May 2014
Выпуск 6 - Крёстный отец
Season 16 Episode 6
22 May 2014
Выпуск 8 - По прозвищу Ленин
Season 16 Episode 8
11 November 2014
Выпуск 9 - Александр Солоник. Влюблённый киллер
Season 16 Episode 9
9 November 2014
