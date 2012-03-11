Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kriminalnaya Rossiya season 15 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 15 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 15

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 15
Season premiere 11 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 47
Runtime 35 hours 15 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 15 description

В 15 сезоне шоу «Криминальная Россия» в колонии для приговоренных к пожизненному заключению появляется осужденный, который спровоцировал презрение даже у завзятых уголовников. Он известен всему миру под кличкой Пологовский маньяк. В 2007 году в Красноярске пропала 5-летняя девочка по имени Полина Малькова. Спустя несколько дней нашли ее мертвое тело. Эксперты работали примерно год, чтобы выявить генетический материал убийцы. Оказалось, что к делу причастен мужчина, который уже отбывал наказание по уголовному делу. В начале нулевых в глубинке участились мошенничества с использованием фальшивых векселей Сбербанка.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 15 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Выпуск 1 - Черная вдова
Season 15 Episode 1
11 March 2012
Выпуск 2 - По кличке "Бешеный"
Season 15 Episode 2
12 March 2012
Выпуск 3 - Детектор лжи
Season 15 Episode 3
13 March 2012
Выпуск 4 - Дама с вуалью
Season 15 Episode 4
14 March 2012
Выпуск 5 - Крысиная охота
Season 15 Episode 5
15 March 2012
Выпуск 6 - Чёрный маклер
Season 15 Episode 6
16 March 2012
Выпуск 7 - Ребята с одного двора, часть первая
Season 15 Episode 7
19 March 2012
Выпуск 8 - Ребята с одного двора, часть вторая
Season 15 Episode 8
20 March 2012
Выпуск 9 - Пуля для инкассатора
Season 15 Episode 9
21 March 2012
Выпуск 10 - Бандитский синдикат
Season 15 Episode 10
22 March 2012
Выпуск 11 - Вокзал для троих
Season 15 Episode 11
23 March 2012
Выпуск 12 - Дорога в ад, часть первая
Season 15 Episode 12
26 March 2012
Выпуск 13 - Дорога в ад, часть вторая
Season 15 Episode 13
27 March 2012
Выпуск 14 - Слепая любовь
Season 15 Episode 14
28 March 2012
Выпуск 15 - Месть пасечника
Season 15 Episode 15
29 March 2012
Выпуск 16 - По следам великана
Season 15 Episode 16
30 March 2012
Выпуск 17 - Дело санитаров, часть первая
Season 15 Episode 17
2 April 2012
Выпуск 18 - Дело санитаров, часть вторая
Season 15 Episode 18
3 April 2012
Выпуск 19 - Смертельная коллекция
Season 15 Episode 19
4 April 2012
Выпуск 20 - Дикарь
Season 15 Episode 20
5 April 2012
Выпуск 21 - Блондинка в Интернете
Season 15 Episode 21
6 April 2012
Выпуск 22 - Машина для убийства, часть первая
Season 15 Episode 22
9 April 2012
Выпуск 23 - Машина для убийства, часть вторая
Season 15 Episode 23
10 April 2012
Выпуск 24 - Ночной извозчик
Season 15 Episode 24
11 April 2012
Выпуск 25 - Абонент мёртв
Season 15 Episode 25
12 April 2012
Выпуск 26 - Волчья стая
Season 15 Episode 26
13 April 2012
Выпуск 27 - Весёлые ребята, часть первая
Season 15 Episode 27
16 April 2012
Выпуск 28 - Весёлые ребята, часть вторая
Season 15 Episode 28
17 April 2012
Выпуск 29 - Старьёвщик
Season 15 Episode 29
18 April 2012
Выпуск 30 - Переезд на тот свет
Season 15 Episode 30
19 April 2012
Выпуск 31 - Чёрный князь
Season 15 Episode 31
20 April 2012
Выпуск 32 - Героиновый рейс
Season 15 Episode 32
23 April 2012
Выпуск 33 - Слабое звено
Season 15 Episode 33
24 April 2012
Выпуск 34 - Поездка ценою в жизнь
Season 15 Episode 34
25 April 2012
Выпуск 35 - Бритоголовые
Season 15 Episode 35
26 April 2012
Выпуск 36 - История болезни
Season 15 Episode 36
27 April 2012
Выпуск 37 - Заклятый друг
Season 15 Episode 37
28 April 2012
Выпуск 38 - Опиум для врача
Season 15 Episode 38
2 May 2012
Выпуск 39 - Лишняя родня
Season 15 Episode 39
3 May 2012
Выпуск 40 - Удар в спину
Season 15 Episode 40
4 May 2012
Выпуск 41 - Опасные попутчики
Season 15 Episode 41
10 May 2012
Выпуск 42 - Смерть на обочине
Season 15 Episode 42
11 May 2012
Выпуск 43 - Дорога в один конец
Season 15 Episode 43
12 May 2012
Выпуск 44 - Неуловимый левша
Season 15 Episode 44
TBA
Выпуск 45 - Счастье на крови
Season 15 Episode 45
TBA
Выпуск 7 - Кто убил Япончика?
Season 16 Episode 7
28 October 2014
Выпуск 10 - Доктор "Смерть"
Season 16 Episode 10
25 November 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more