В 15 сезоне шоу «Криминальная Россия» в колонии для приговоренных к пожизненному заключению появляется осужденный, который спровоцировал презрение даже у завзятых уголовников. Он известен всему миру под кличкой Пологовский маньяк. В 2007 году в Красноярске пропала 5-летняя девочка по имени Полина Малькова. Спустя несколько дней нашли ее мертвое тело. Эксперты работали примерно год, чтобы выявить генетический материал убийцы. Оказалось, что к делу причастен мужчина, который уже отбывал наказание по уголовному делу. В начале нулевых в глубинке участились мошенничества с использованием фальшивых векселей Сбербанка.