В 14 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2006 году в Смоленске неизвестный напал на женщину, которая ждала ребенка, и зверски изнасиловал. Спустя некоторое время стало известно о серии аналогичных случаев. Сначала следователи задержали подельника маньяка, а спустя 1,5 года удалось арестовать и главного разыскиваемого. Он получил 12 лет лишения свободы. Через год в Оренбургской области неизвестные подожгли заведение под названием «Янтарное», расположенное в городе Орск. Во время пожара погибли десять посетителей. Поджигатели попали за решетку, суд приговорил их к пожизненному заключению.