Kriminalnaya Rossiya season 14 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 14 poster
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 14
Season premiere 19 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 45 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 14 description

В 14 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2006 году в Смоленске неизвестный напал на женщину, которая ждала ребенка, и зверски изнасиловал. Спустя некоторое время стало известно о серии аналогичных случаев. Сначала следователи задержали подельника маньяка, а спустя 1,5 года удалось арестовать и главного разыскиваемого. Он получил 12 лет лишения свободы. Через год в Оренбургской области неизвестные подожгли заведение под названием «Янтарное», расположенное в городе Орск. Во время пожара погибли десять посетителей. Поджигатели попали за решетку, суд приговорил их к пожизненному заключению.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 14 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Звериный взгляд
Season 14 Episode 1
19 February 2010
Выпуск 2 - Огненный капкан
Season 14 Episode 2
27 February 2010
Выпуск 3 - Клетка для "Слонов"
Season 14 Episode 3
5 March 2010
Выпуск 4 - Генотип зверя
Season 14 Episode 4
5 March 2011
Выпуск 5 - Душегуб
Season 14 Episode 5
11 March 2011
TV series release schedule
