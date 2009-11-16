Menu
Kriminalnaya Rossiya season 13 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 13

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 13
Season premiere 16 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 27
Runtime 20 hours 15 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 13 description

В 13 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2007 году в Волгоградской области нашли трупы женщины и ее дочери. Следствию удалось выяснить, что с женщинами расправился супруг, который не хотел давать своей жене развод. Его осудили. В следующем эпизоде в центре событий оказывается преступная группировка, которую возглавлял Эдуард Чудинов. Он лишал жизни девушек, которые не соглашались оказывать услуги сексуального характера за деньги. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. В том же году в столице появился похититель по имени Алексей Малаев, которого окрестили Измайловским маньяком. Он убил одну из своих жертв.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 13 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Влюблён и очень опасен!
Season 13 Episode 1
16 November 2009
Выпуск 2 - Охота на красоту
Season 13 Episode 2
17 November 2009
Выпуск 3 - Ударная доза
Season 13 Episode 3
18 November 2009
Выпуск 4 - Стальная хватка
Season 13 Episode 4
19 November 2009
Выпуск 5 - Отравитель
Season 13 Episode 5
20 November 2009
Выпуск 6 - Леший
Season 13 Episode 6
23 November 2009
Выпуск 7 - Опасное кино
Season 13 Episode 7
24 November 2009
Выпуск 13 - В тихом омуте
Season 13 Episode 8
25 November 2009
Выпуск 13 - Неолимпийский резерв
Season 13 Episode 9
26 November 2009
Выпуск 10 - Охота на "Прыгунов"
Season 13 Episode 10
30 November 2009
Выпуск 11 - Жестокий квартирант, часть первая
Season 13 Episode 11
1 December 2009
Выпуск 12 - Жестокий квартирант, часть вторая
Season 13 Episode 12
2 December 2009
Выпуск 13 - Семейный подряд
Season 13 Episode 13
3 December 2009
Выпуск 14 - Банда архивариуса, часть первая
Season 13 Episode 14
7 December 2009
Выпуск 15 - Банда архивариуса, часть вторая
Season 13 Episode 15
8 December 2009
Выпуск 16 - Тайна красной машины
Season 13 Episode 16
9 December 2009
Выпуск 17 - Заминированный город
Season 13 Episode 17
10 December 2009
Выпуск 18 - Роковые метры
Season 13 Episode 18
14 December 2009
Выпуск 19 - Необузданный инстинкт, часть первая
Season 13 Episode 19
15 December 2009
Выпуск 20 - Необузданный инстинкт, часть вторая
Season 13 Episode 20
15 December 2009
Выпуск 21 - Пропавшие автовладельцы, часть первая
Season 13 Episode 21
17 December 2009
Выпуск 22 - Пропавшие автовладельцы, часть вторая
Season 13 Episode 22
21 December 2009
Выпуск 23 - Идущий по пятам
Season 13 Episode 23
22 December 2009
Выпуск 24 - Профессионалы, часть первая
Season 13 Episode 24
23 December 2009
Выпуск 25 - Профессионалы, часть вторая
Season 13 Episode 25
24 December 2009
Выпуск 26 - Игроки, часть первая
Season 13 Episode 26
28 December 2009
Выпуск 27 - Игроки, часть вторая
Season 13 Episode 27
29 December 2009
