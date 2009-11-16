В 13 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 2007 году в Волгоградской области нашли трупы женщины и ее дочери. Следствию удалось выяснить, что с женщинами расправился супруг, который не хотел давать своей жене развод. Его осудили. В следующем эпизоде в центре событий оказывается преступная группировка, которую возглавлял Эдуард Чудинов. Он лишал жизни девушек, которые не соглашались оказывать услуги сексуального характера за деньги. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. В том же году в столице появился похититель по имени Алексей Малаев, которого окрестили Измайловским маньяком. Он убил одну из своих жертв.