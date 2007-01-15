Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kriminalnaya Rossiya season 12 watch online

Kriminalnaya Rossiya season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Kriminalnaya Rossiya Seasons Season 12

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 12
Season premiere 15 January 2007
Production year 2007
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 2003 года в Новосибирске исчез мужчина, которого спустя некоторое время нашли убитым. Спустя некоторое время исчезли и впоследствии были найдены убитыми еще несколько человек. Жертв грабила и убивала преступная группировка под предводительством Юры Петрова. Его приговорили к двадцати годам лишения свободы. В начале 90-х в петербургской гостинице «Ленинград» случился большой пожар, который унес жизни 16 человек. Под подозрение попал предприниматель Юрий Шутов. Милиции не удалось доказать его причастность, и суд вынес оправдательный приговор.
 

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Выпуск 1 - Ловушка для одинокого мужчины, часть первая
Season 12 Episode 1
15 January 2007
Выпуск 2 - Ловушка для одинокого мужчины, часть вторая
Season 12 Episode 2
22 January 2007
Выпуск 3 - Великое противостояние, часть первая
Season 12 Episode 3
9 April 2007
Выпуск 4 -Великое противостояние, часть вторая
Season 12 Episode 4
16 April 2007
Выпуск 5 - Великое противостояние, часть третья
Season 12 Episode 5
23 April 2007
Выпуск 6 - Великое противостояние, часть четвертая
Season 12 Episode 6
30 April 2007
Выпуск 7 - Камский спрут, часть первая
Season 12 Episode 7
7 May 2007
Выпуск 8 - Камский спрут, часть вторая
Season 12 Episode 8
14 May 2007
Выпуск 9 - Затмение
Season 12 Episode 9
21 May 2007
Выпуск 10 - Три товарища, часть первая
Season 12 Episode 10
28 May 2007
Выпуск 11 - Три товарища, часть вторая
Season 12 Episode 11
4 June 2007
Выпуск 12 - Братья по крови
Season 12 Episode 12
9 June 2007
Выпуск 13 - Романтики с большой дороги, часть первая
Season 12 Episode 13
18 June 2007
Выпуск 14 - Романтики с большой дороги, часть вторая
Season 12 Episode 14
25 June 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more