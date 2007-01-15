В 12 сезоне шоу «Криминальная Россия» осенью 2003 года в Новосибирске исчез мужчина, которого спустя некоторое время нашли убитым. Спустя некоторое время исчезли и впоследствии были найдены убитыми еще несколько человек. Жертв грабила и убивала преступная группировка под предводительством Юры Петрова. Его приговорили к двадцати годам лишения свободы. В начале 90-х в петербургской гостинице «Ленинград» случился большой пожар, который унес жизни 16 человек. Под подозрение попал предприниматель Юрий Шутов. Милиции не удалось доказать его причастность, и суд вынес оправдательный приговор.

