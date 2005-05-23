В 11 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 90-е годы в Самарской области развязалось противостояние за контроль над компанией, которая занималась производством отечественной промышленности. В нулевые преступники расправились со следователем Дмитрием Огородниковым. По итогам расследования удалось арестовать наемных убийц, которые были ответственны еще за ряд жестоких преступлений. В мае 2003 года в небольшом городке, расположенном в Ленинградской области, произошло 4 громких убийства. Вскоре выяснилось, что в Сестрорецке орудовала банда несовершеннолетних преступников.