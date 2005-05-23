Menu
Криминальная Россия 12+
Title Сезон 11
Season premiere 23 May 2005
Production year 2005
Number of episodes 48
Runtime 36 hours 0 minute
"Kriminalnaya Rossiya" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 90-е годы в Самарской области развязалось противостояние за контроль над компанией, которая занималась производством отечественной промышленности. В нулевые преступники расправились со следователем Дмитрием Огородниковым. По итогам расследования удалось арестовать наемных убийц, которые были ответственны еще за ряд жестоких преступлений. В мае 2003 года в небольшом городке, расположенном в Ленинградской области, произошло 4 громких убийства. Вскоре выяснилось, что в Сестрорецке орудовала банда несовершеннолетних преступников.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
"Kriminalnaya Rossiya" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 15 - Последний узел, часть первая
Season 10 Episode 15
23 May 2005
Выпуск 1 - Битва при Жигулях, часть первая
Season 11 Episode 1
30 January 2006
Выпуск 2 - Битва при Жигулях, часть вторая
Season 11 Episode 2
31 January 2006
Выпуск 11 - Битва при Жигулях, часть третья
Season 11 Episode 3
1 February 2006
Выпуск 4 - Битва при Жигулях, часть четвертая
Season 11 Episode 4
2 February 2006
Выпуск 5 - Курортный капкан, часть первая
Season 11 Episode 5
6 February 2006
Выпуск 6 - Курортный капкан, часть вторая
Season 11 Episode 6
7 February 2006
Выпуск 7 - Красавицы и чудовища, часть первая
Season 11 Episode 7
8 February 2006
Выпуск 8 - Красавицы и чудовища, часть вторая
Season 11 Episode 8
9 February 2006
Выпуск 9 - Красавицы и чудовища (Дьявольский спектакль), часть третья
Season 11 Episode 9
9 February 2006
Выпуск 10 - Кемеровская зачистка, часть первая
Season 11 Episode 10
14 February 2006
Выпуск 11 - Кемеровская зачистка, часть вторая
Season 11 Episode 11
15 February 2006
Выпуск 12 - Неуловимые налётчики, часть первая
Season 11 Episode 12
20 February 2006
Выпуск 13 - Неуловимые налётчики, часть вторая
Season 11 Episode 13
21 February 2006
Выпуск 14 - Тварь дрожащая, часть первая
Season 11 Episode 14
22 February 2006
Выпуск 15 - Тварь дрожащая, часть вторая
Season 11 Episode 15
27 February 2006
Выпуск 16 - Весенний марафон, часть первая
Season 11 Episode 16
3 May 2006
Выпуск 17 - Весенний марафон, часть вторая
Season 11 Episode 17
4 May 2006
Выпуск 11 - Погружение в ад, часть первая
Season 11 Episode 18
5 May 2006
Выпуск 19 - Погружение в ад, часть вторая
Season 11 Episode 19
6 May 2006
Выпуск 20 - На дне, часть первая
Season 11 Episode 20
10 May 2006
Выпуск 21 - На дне, часть вторая
Season 11 Episode 21
11 May 2006
Выпуск 22 - Право на надежду
Season 11 Episode 22
12 May 2006
Выпуск 23 - Оперуполномоченный главарь, часть первая
Season 11 Episode 23
5 June 2006
Выпуск 24 - Оперуполномоченный главарь, часть вторая
Season 11 Episode 24
6 June 2006
Выпуск 25 - Расплата по долгам
Season 11 Episode 25
13 June 2006
Выпуск 26 - Охотники в парадных, часть первая
Season 11 Episode 26
19 June 2006
Выпуск 27 - Охотники в парадных, часть вторая
Season 11 Episode 27
26 June 2006
Выпуск 28 - Ген убийцы, часть первая
Season 11 Episode 28
7 August 2006
Выпуск 29 - Ген убийцы, часть вторая
Season 11 Episode 29
8 August 2006
Выпуск 30 - Фальшивомонетчики, часть первая (версия ОРТ)
Season 11 Episode 30
14 August 2006
Выпуск 31 - Фальшивомонетчики, часть вторая (версия ОРТ)
Season 11 Episode 31
15 August 2006
Выпуск 32 - Обжалованию не подлежит, часть первая
Season 11 Episode 32
28 August 2006
Выпуск 33 - Обжалованию не подлежит, часть вторая
Season 11 Episode 33
29 August 2006
Выпуск 34 - Обжалованию не подлежит, часть третья
Season 11 Episode 34
30 August 2006
Выпуск 35 - Обжалованию не подлежит, часть четвертая
Season 11 Episode 35
31 August 2006
Выпуск 36 - Офицерская рулетка, часть первая
Season 11 Episode 36
11 September 2006
Выпуск 37 - Офицерская рулетка, часть вторая
Season 11 Episode 37
18 September 2006
Выпуск 38 - Десять лет спустя, часть первая
Season 11 Episode 38
25 September 2006
Выпуск 39 - Десять лет спустя, часть вторая
Season 11 Episode 39
2 October 2006
Выпуск 40 - Чистильщик, часть первая
Season 11 Episode 40
9 October 2006
Выпуск 41 - Чистильщик, часть вторая
Season 11 Episode 41
16 October 2006
Выпуск 42 - Любители искусства, часть первая
Season 11 Episode 42
23 October 2006
Выпуск 43 - Любители искусства, часть вторая
Season 11 Episode 43
20 November 2006
Выпуск 44 - Адский телефон, часть первая
Season 11 Episode 44
4 December 2006
Выпуск 45 - Адский телефон, часть вторая
Season 11 Episode 45
11 December 2006
Выпуск 46 - Предатели, часть первая
Season 11 Episode 46
18 December 2006
Выпуск 47 - Предатели, часть вторая
Season 11 Episode 47
25 December 2006
TV series release schedule
