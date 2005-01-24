В 10 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Северной столице случилось разбойное нападение на частную компанию. Бандиты украли выручку из кассы и, покидая помещение, заминировали дверь. Спустя некоторое время подобные налеты стали повторяться в разных районах города. Спустя год, в начале лета 1999 года, в отделение милиции Челябинска пришла дама преклонного возраста с заявлением о пропаже семьи — дочери, зятя и двух внуков. Через время был задержан ее зять Александр Пировских, который совершил чистосердечное признание. Он жестоко расправился с женой и детьми. Оказалось, что это не единственные жертвы мужчины...