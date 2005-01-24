Menu
Kriminalnaya Rossiya season 10 watch online

Криминальная Россия 12+
Title Сезон 10
Season premiere 24 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Криминальная Россия» в 1998 году в Северной столице случилось разбойное нападение на частную компанию. Бандиты украли выручку из кассы и, покидая помещение, заминировали дверь. Спустя некоторое время подобные налеты стали повторяться в разных районах города. Спустя год, в начале лета 1999 года, в отделение милиции Челябинска пришла дама преклонного возраста с заявлением о пропаже семьи — дочери, зятя и двух внуков. Через время был задержан ее зять Александр Пировских, который совершил чистосердечное признание. Он жестоко расправился с женой и детьми. Оказалось, что это не единственные жертвы мужчины...

"Kriminalnaya Rossiya" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 1 - Последний роман обольстителя, часть первая
Season 10 Episode 1
24 January 2005
Выпуск 2 - Последний роман обольстителя, часть вторая
Season 10 Episode 2
25 January 2005
Выпуск 3 - Люди исчезают в полдень, часть первая
Season 10 Episode 3
11 February 2005
Выпуск 4 - Люди исчезают в полдень, часть вторая
Season 10 Episode 4
18 February 2005
Выпуск 10 - Диагноз — квартира, часть первая
Season 10 Episode 5
25 March 2005
Выпуск 10 - Диагноз — квартира, часть вторая
Season 10 Episode 6
25 March 2005
Выпуск 7 - Тринадцатый дракон, часть первая
Season 10 Episode 7
5 April 2005
Выпуск 8 - Тринадцатый дракон, часть вторая
Season 10 Episode 8
5 April 2005
Выпуск 9 - Его звали Никита, часть первая
Season 10 Episode 9
19 April 2005
Выпуск 10 - Его звали Никита, часть вторая
Season 10 Episode 10
19 April 2005
Выпуск 11 - Огненный след, часть первая
Season 10 Episode 11
28 April 2005
Выпуск 12 - Огненный след, часть вторая
Season 10 Episode 12
28 April 2005
Выпуск 13 - Убийство по объявлению, часть первая
Season 10 Episode 13
3 May 2005
Выпуск 14 - Убийство по объявлению, часть вторая
Season 10 Episode 14
3 May 2005
Выпуск 16 - Последний узел, часть вторая
Season 10 Episode 16
23 May 2005
Выпуск 17 - Волк в овечьей шкуре
Season 10 Episode 17
24 June 2005
Выпуск 18 - Прощай, оружие! [часть первая]
Season 10 Episode 18
30 June 2005
Выпуск 19 - Прощай, оружие! [часть вторая]
Season 10 Episode 19
7 July 2005
Выпуск 20 - Вези меня, извозчик! [часть первая]
Season 10 Episode 20
11 July 2005
Выпуск 21 - Вези меня, извозчик! [часть вторая]
Season 10 Episode 21
18 July 2005
Выпуск 22 - Чёрная маска, часть первая
Season 10 Episode 22
25 July 2005
Выпуск 23 - Чёрная маска, часть вторая
Season 10 Episode 23
1 August 2005
